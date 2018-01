HOMME DE L’ANNÉE: ABDOULAYE DIEYE, l’enfant de Bayal ratisse large à Thies

Une existence humble et discrète ne fait pas de lui un homme timoré. Vivement engagé dans tous les compartiments de l’intervention sociale, le patron de la Socotra est un citoyen modèle. Estimé et adulé de tous les foyers religieux, il vient d’offrir en guise d’Adiya, un volume appréciable de denrées alimentaires solides et liquides aux daaras de Serigne Salihou Touré, représentant le Khalife Général des Mourides. Aux fêtes de Tabaski et Korité, des dons similaires et enveloppes sont gracieusement offerts aux familles démunies. Abdoulaye Dièye parrain de l’IEF Thies lors de la cérémonie de distribution de prix, a offert des lots importants aux meilleurs élèves de la ville de Thiès. Il a réhabilité et repeint cette année l’école Iba Caty Bâ.



Aux chauffeurs de taxi, il offert des nattes et autres commodités pour alléger leur quotidien. Le rappeur Bismi Mbengue lui doit une opération chirurgicale, qui lui a épargné de trainer une maladie de longue durée. Présent sur tous les fronts de la vie sociale, il intervient aussi dans l’art et le sport, où il vient de donner des équipements à 10 Asc de la zone Derrière la Voie ferrée (Dvf). A son actif également, des mosquées réhabilitées et des lots de matériel pour les pensionnaires de la Mac de Thiès.



De l’avis de ses agents, Abdoulaye Dièye est un manager hors pair. Son leadership dans le domaine professionnel de l’économie portuaire, est confirmé. En politique, Abdoulaye Dièye a apporté une valeur ajoutée à Macky Sall. Il emprunte la stratège du réveil de l’emploi pour mobiliser, former et encadrer les jeunes porteurs de projet.



Nuit des Icônes 2017 : Abdoulaye Dièye, président de Siggi Jotna et Dg de Socotra, sacré « Thièssois de l’année 2017 »



Et de quatre pour Thièsinfo et Sénégalinfo qui ont relevé le défi de l’organisation hier samedi 30 décembre 2017 à la Résidence Lat-Dior de Thiès. Au cours de la soirée, Abdoulaye Dièye, président du mouvement de soutien au président Macky Sall « Siggi Jotna » et Directeur général de la Société de consignations et de transports (Socotra), a été sacré « Thièssois de l’année 2017 ».



Grand défenseur de la vision du président de la République Macky Sall, Abdoulaye Dièye et son mouvement « Siggi Jotna » sont très présents sur le terrain politique. Lors des élections législatives, ils ont battu campagne dans la coalition Benno Bokk Yakaar qui soutient Macky Sall. Et de manière très active. Incontestablement, Abdoulaye Dièye a contribué à la victoire de Benno à Thiès. Il ne fait aucun doute que le terrain politique est très glissant. Mais, il a réussi à bien jouer sa partition et à tirer son épingle du jeu politique. Beaucoup de Thièssois lui prédisent un avenir prometteur dans ce domaine.