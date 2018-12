Habib Bèye : "Koulibaly est responsable sur le but de Salah"

Jeudi 13 Décembre 2018

Habib Bèye a analysé la performance de Kalidou Koulibaly lors de la défaite face à Liverpool (1-0). Souvent élogieux envers le défenseur sénégalais, il a cette fois-ci pointé Koulibaly sur le but de Salah.



"Il (Koulibaly) est responsable sur le but parce qu'il se fait éliminer…en quelque sorte, il est le dernier rempart (…) Le fait qu’il soit campé sur ses appuis ne lui permet pas d’arrêter Salah", a déclaré le consultant de Canal+.

