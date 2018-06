Habib Bèye : « Sadio Mané et Ismaïla Sarr ont bloqué les transitions des Polonais »

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Juin 2018 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

Habib Bèye, le consultant de Canal Plus qui a aussi joué la Coupe du monde 2002, a salué la science tactique infuse d’Aliou Cissé avec d’une part le positionnement de Sadio Mané et Ismaïla Sarr comme bloqueurs des transitions des Polonais et d’autre part, l’entrée en jeu de Cheikh Ndoye qui a renforcé la densité au milieu de terrain.



« Dès les premières minutes, on a senti une force collective qui s'est dégagée de cette équipe avec un 4-4-2 bien huilé où chacun savait quoi faire. Avec Sadio Mané et Ismaila Sarr, les deux attaquants, qui bloquaient les transitions des Polonais. Ça a été vraiment étudié de la part des Sénégalais. Pour moi, la victoire a été tout à fait méritée », a martelé Habib Bèye cité par Sort221.



Avant d’ajouter : « Ils étaient en difficulté, c'est vrai, pendant 10 à 15 minutes en seconde période sur le changement tactique de la Pologne et il y a eu le réajustement d'Aliou Cissé. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir Aliou Cissé mettre en place des choses qui fonctionnent. La réaction du sélectionneur, qui met Cheikh Ndoye, qui remet de la densité et derrière ça sourit aux Sénégalais (…) Donc, on a vu une grosse (ndlr : Il se répète), force collective de la part des Sénégalais.»



Rappelons qu’il y a seize ans, Habib Bèye, en compagnie d’Aliou Cissé, El Hadji Diouf, faisait partie de l’équipe épique du Sénégal de 2002, qui avait terminé en quart de finale du Mondial co-organisé par le Japon et la Corée du Sud.













Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook