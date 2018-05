Habib Bèye, ex-international et consultant en toute liberté sur sa vie, l'équipe nationale du Sénégal, les joueurs... AUjourd'hui, Habib Bèye est un exemple de reconversion joueur professionnel - consultant de football et un observateur averti du foorball africain en général et sénégalais, en particulier.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Mai 2018 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook