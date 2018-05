Habib Béye sur le Mondial du Sénégal : « Faut pas tout attendre de Sadio »

Lors d’une émission spéciale lundi en direct, l’ancien arrière droit des "Lions", Habib Bèye invite le staff à ne pas trop miser sur Mané.

« Il ne faut pas faire croire aux sénégalais que Sadio Mané est le dépositaire du jeu du Sénégal. Il ne l’a jamais été. Et le problème (du Sénégal) est que tout est organisé autour de Sadio. S’il est bon, on est bon et s’il n’est pas bon, on ne l’est pas également. Il ne faut pas attendre de Sadio qu’il soit le leader technique ou d’équipe » souligne Habib Bèye.













Wiwsport