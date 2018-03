Habib Faye et Abdoulaye Cissoko présentent l’EP de leur premier Album

Mardi 6 Mars 2018

Après une première collaboration lors de la tournée Sénégalaise Kola Note Café en 2015, Habib Faye et Abdoulaye Cissoko se sont retrouvés dans leur premier album et première co-production.



Reconnus chacun comme des références de nos instruments respectifs au Sénégal (et plus généralement en Afrique de l’Ouest), Habib Faye et Abdoulaye Cissoko ont mis leur maîtrise technique et leur maestria au service de mélodies puissantes et d’arrangements d’une rare finesse, entre jazz et musique du monde.

