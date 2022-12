Habib Niang remobilise ses militants et répond à ses détracteurs: " Thiès est et reste ma base politique naturelle..." Habib Niang responsable politique de l'Apr a rencontré les présidentes des groupements, les sages et les présidents de cellules des jeunes dans le cadre de la réorganisation et la remobilisation de ses militants. Occasion saisie pour remobilise ses militants et répondre à ses détracteurs: " Thiès est et reste ma base politique naturelle..."

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Décembre 2022 à 11:07

L'objectif de la réunion est de refaire un maillage de la cartographie et la mise à jour de la base de données de tous les militants et sympathisants. Ce fut aussi l'occasion pour M. Niang de se prononcer sur l'actualité et répondre à ses détracteurs qui l'accusent d'avoir transféré sa base à Guédiawaye.



"La réunion qui nous réuni aujourd'hui, est très importante, car, depuis les législatives nous ne nous sommes pas rencontrés. C'est pourquoi avec mon staff nous avons décidé d'organiser cette réunion. Car depuis quelques temps, des rumeurs circulent disant que j'ai transféré ma base politique à Guédiawaye. Laissez-moi vous dire une chose, avant que je n'adhère à l'Apr, j'avais un mouvement national. Et cela veut dire que j'ai des militants un peu partout au Sénégal, et Guédiawaye constitue une seconde base après Thiés (ma base politique naturelle). Ce qui nous retarde c'est de relayer de fausses informations pour nuire à quelqu'un. Mais à ces gens qui pensent me nuire, ils se trompent d'adresse et de cible. Ici à Thiès aucun leader politique de quelque bord qu'il soit n'est pas plus légitime que moi" a insisté Habib Niang responsable politique de l'Apr Thiés.



Poursuivant, il s'est aussi prononcé sur la situation actuelle qui prévaut à l'hémicycle. " Moi personnellement j'ai été choqué de voir les images qui circulent montrant des élus du peuple donnant des coups à une femme de surcroît qui est enceinte. Et pourtant lors des investitures et des élections j'avais prévenu en demandant à la population de faire le bon choix. Hélas aujourd'hui toute la population est désolée et regrette de les avoir hissé à ce niveau de responsabilité de l'Etat. Encore une fois ce pays nous appartient et nous avons la lourde responsabilité de mériter le leg que nos anciens nous ont laissé " a scandé M. Niang.



Rappelant toutefois son engagement et sa fidélité envers le Chef de l'Etat Macky Sall." Aujourd'hui, je n'ai nullement besoin de rappeler ma position face à la candidature de son Excellence le Président Macky Sall. Quelque soit sa décision je vais l'accompagner. Parce que c'est le meilleur profil que le Sénégal ait eu comme président. Et depuis 2012, il est en train de faire beaucoup d'efforts tant du côté social qu'économique. Pour toutes ces réalisations nous devons encore lui faire confiance afin qu'il poursuive son chemin pour l'émergence de notre cher Sénégal ".



Clôturant la réunion, l'apériste a demandé à tous ses militants, militantes de se réorganiser pour remobiliser mais surtout faire la mise à jour de la base de données afin d'amorcer 2023 avec des militants et militantes engagés pour le développement et l'émergence de Thiès et du Sénégal dans son ensemble.



