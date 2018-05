Habib Sy : « Je n’ai jamais usé de l’argent du pays pour faire quoi que ce soit »

Il prêchait pour une candidature unique de l’opposition, mais au moins, c’est sûr qu’il n’y en aura pas, puisque Habib Sy, lui-même, a déclaré la sienne samedi, à Linguère, au cours d’un méga meeting.



L’ex-directeur de Cabinet du Président Wade promet de solutionner les difficultés que traversent les Sénégalais en réduisant le train de vie de l’Etat. Mais, d’abord, l’ancien maire de Linguère invite le gouvernement à œuvrer pour une organisation « parfaite » de l’élection présidentielle. Et pour ce faire, il exige une personnalité « neutre » à la Place Washington, donc à la place de son adversaire Aly Ngouille Ndiaye. « Un politicien ne doit pas être à la tête du ministère de l’Intérieur », a-t-il soutenu.



Il a également appelé ses anciens « frères » du Parti démocratique sénégalais à le rejoindre et à voter pour lui. A ses militants et sympathisants, M. Sy jure : « Je jouis de tous mes droits civiques et politiques pour prétendre diriger le Sénégal. Je suis blanc comme neige. Je n’ai jamais usé de l’argent du pays pour faire quoi que ce soit et je défie quiconque de prouver le contraire. » Le candidat déclaré à la Présidentielle, promet de faire une tournée nationale en vue de mobiliser des militants pour battre Macky Sall et sa coalition dès le premier tour.





Le Quotidien