Habitat: le Sénégal a un gap de 325 000 logements, selon Mahammed Boun AbdallahDionne Le Sénégal a un gap de 325 000 logements qu’il faut essayer de résorber au plus vite. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence, Mahammed Boun Abdallah Dionne, hier, lors de la cérémonie de lancement du 3e salon de l’Habitat, du Logement et de la Construction. Un gap qu’il convient de résorber, surtout qu’il se creuse chaque année à hauteur de 12 000 logements, a-t-il ajouté.

