Habitat social: Le Programme 100 000 logements entamé

Mercredi 25 Août 2021

Quoi qu’il en soit, les populations attendent avec impatience d’être édifiées sur leur sort. Il faut dire qu’elles seront contentes d’apprendre que les choses bougent du côté des entités du gouvernement chargées de la mise en œuvre de cette politique du chef de l’Etat.



Hier, la Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, chargé du Logement, Victorine Ndèye a informé que des demandeurs ont été identifiés et convoqués à des entretiens suite à la phase d’instruction de leur éligibilité.



Elle a tenu à rassurer les uns et les autres que le processus de sélection est toujours en cours et qu’aucune attribution n’a été faite à ce jour. En plus de la plateforme de suivi, des numéros de contact téléphonique et WhatsApp seront mis en service prochainement.



Tout demandeur pourra disposer d’informations sur son dossier, indique-t-elle.



