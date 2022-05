Habitudes alimentaires/Macky Sall: « On est structurellement dépendant»

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mai 2022

Le Président de la République, Macky Sall qui s’exprimait hier, lors de la Conférence économique Dakar 2022 axée sur le thème ’’L’Afrique partenaire leader” a indiqué l’absence de maîtrise de la production, des chaines logistiques et le fait d’être à la merci de la conjoncture. Il exhorte à changer les habitudes alimentaires.



« Quand vous regardez le monde, il y a des prédominances par continent. L’Europe, c’est le continent du blé. L’Amérique, c’est le continent du maïs. L’Asie, c’est le continent du riz. Et l’Afrique, c’est le continent du mil», a-t-il souligné.



« Le mil, on nous l’a fait lâcher, on nous a importé le riz d’Asie. Maintenant, on ne sait que manger du riz et on n’en produit pas assez. On ne sait que manger du pain. On ne produit pas de blé. Donc, on est structurellement dépendant. C’est ça le problème de fond », reconnaît-il.



