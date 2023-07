Hadj 2023 : Des pèlerins de Adja Hourèye Thiam, satisfaits de sa bonne organisation

Des pèlerins et leurs familles remercient et félicitent Adja Hourèye Thiam pour l’assurance, la prestance et la bonne organisation du Hadj. Ils se sont exprimés sur les réseaux sociaux.

Mardi 11 Juillet 2023