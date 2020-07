Hadji 2020 - "La distanciation sociale" comme thème du pèlerinage (vidéo+photos) Le pèlerinage à la Mecque s'est déroulé dans une atmosphère particulière avec la pandémie de la Covid-19 qui a bouleversé toutes les habitudes. Seuls les habitants du Royaume ont eu droit au pèlerinage, mais après une sélection rigoureuse comme l'a fait savoir à Leral le président de la communauté sénégalaise Mohamed Ben Abdou Sagna lors du jour d'Arafat.

Le président de la communauté sénégalaise, Mohamed Ben Abdou Sagna a fait savoir qu'il "fallait au préalable s'inscrire pour espérer faire partie des pèlerins. Mais la priorité restait aux médecins, mais tous n'ont pas été retenus".



Distanciation sociale



"Les instructions ont été respectées à la lettre comme vous pouvez le constatez dans cette vidéo où les pèlerins gardaient la distanciation sociale à tous les niveaux, Arafat comme Minam et autres sites parcourus. C'était vraiment bizarre nous qui avions l'habitude d'y aller chaque année, mais, malgré l'absence de certains, on l'a tous vécu dans la piété car notre coeur était là-bas", a fait savoir Monsieur Sagna.













