Hadji 2020 - "Saani Jamarat" ou lapidation de Satan - Les cailloux étaient stérilisés pour cause de Covid-19 (Photos) Muzdalifa n'a pas dérogé à la règle, lors de la lapidation de Satan, action communément appelée "saani jamarat" au Sénégal, les pèlerins ont reçu des cailloux stérilisés pour sacrifier à cet exercice. Tout en respectant la distanciation sociale. Alors que cette étape était l'une des plus redoutées avec beaucoup de morts causés par les bousculades. Ces photos ont été envoyées par le président de la communauté sénégalaise de Djeddah, Mouhamed Ben Abdou Sagna, établi en Arabie Saoudite depuis une trentaine d'années.

