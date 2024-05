Hajj 2024 : Attention aux couacs !

Il y a quelques semaines, la compagnie Air Sénégal chargée de transporter une partie des pèlerins sénégalais aux lieux saints de l’Islam dans le cadre du « Hajj 2024 » avait dévoilé son planning des vols/aller. En examinant à la loupe le programme, « Le Témoin » a constaté que le premier vol d’Air Sénégal devait normalement décoller de l’aéroport de Blaise Diagne de Diass ce vendredi 31 mai à 4h du matin. Au moment où « Le Témoin » bouclait nuitamment cette édition, on apprend que le second vol de ce vendredi à 10 heures devait être fait par un avion affrété.



Hélas, jusqu’à hier nuit, l’avion en question n’était pas encore arrivé à Diass. On nous confie que le deuxième avion loué par Air Sénégal ne sera pas disponible avant le 3 juin à cause d’un retard de paiement. Donc, les vols programmés jusqu’à cette date risquent de connaitre des perturbations. Sans compter qu’Air Sénégal va devoir négocier de nouvelles demandes d’atterrissage en terre saoudienne pour d’éventuels vols reportés, rapporte LeTémoin.



Toujours est-il que le Premier ministre Ousmane Sonko avait « menacé » de sévir en cas de couacs dans l’organisation du pèlerinage. « Vous n’avez pas droit l’erreur ! Car le mot d’ordre est un Hajj zéro couac… » déclarait-il à l’endroit du ministre des Transports aériens El Malick Ndiaye, alias l’ami des Tchèques. Et ce dernier, à son tour, avait invité la direction générale d’Air Sénégal à faire respecter les plans afin qu’aucun pèlerin ne soit désavantagé ou laissé en attente. « Le Premier ministre avait été très clair ! S’il y a des couacs, des têtes vont tomber. Et à commencer par moi… » avait indiqué le ministre El Malick Ndiaye. Donc attention aux couacs !