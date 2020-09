Hamadoul Mbackiou Faye, Pdg Sirius Télécoms Afrique: « Nous avons investi plusieurs milliards de francs Cfa à ne rien faire »

Dès réception du décret N°2018-595 du 15 mars 2018 portant approbation de la convention de concession et du cahier des charges de Sirius Télécoms Afrique, l’autorisant à exercer des activités d’opérateur de réseau mobile virtuel (Mvno), l’attribution de l’indicatif 75 par l’Artp, nous avons pris, sans tarder, toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage de nos activités au 1er septembre 2019, a déclaré Pdg Sirius Télécoms Afrique qui signait hier avec la Sonatel une convention de partenariat.



Concernant les dispositions nécessaires dont il parle, Hamadoul Mbackiou Faye cite entre autres le paiement d’un numéro court, la confection de 3 millions 200 mille cartes de recharges, de 400 mille puces téléphoniques (Sim), la mise en place de 24 agences dans tout le Sénégal, des moyens logistiques. Tout cela, dit le Pdg de Sirius Télécoms Afrique, avec un investissement de plusieurs milliards de francs Cfa à ne rien faire parce que « le partenariat avec un autre opérateur (Free) n’avait pas abouti ».



Par conséquent, M. Faye confie que sans nul doute, la signature de convention d’opérateurs sera pour eux l’occasion de mesurer le chemin parcouru, d’en tirer les leçons et de dégager de nouvelles perspectives avec la Sonatel qui est maintenant leur nouvel et illustre partenaire. Aussi, note-il, leur partenariat avec la Sonatel « permettra Promobile d’opérer sous sa propre marque commerciale, ses propres numéros et puces téléphoniques, ses propres offres commerciales (internet, voix et Sms) pour sa propre clientèle, ses propres cartes de recharges et ses propres recharges électroniques (Epin) ».



Et d’ajouter : « Tous ces produits proposés par Promobile, seront distribués dans son propre réseau commercial (agences, promoteurs, freelancers, grossistes, demi-grossistes, boutiques partenaires et détaillants) ». L’assistance clientèle sera assurée par son propre call center dédié, enfin Mbackiou Faye. Qui ajoute enfin qu’aujourd’hui, leur ambition à travers toutes ces réalisations est de mettre à la disposition des populations des produits et services de qualité adaptés aux réalités et besoins des communautés sénégalaises dans leur diversité.

Bassirou MBAYE



Sirius Télécoms Afrique depuis réception du décret portant approbation de la convention de concession et du cahier des charges l’autorisant à exercer des activités d’opérateur de réseau mobile virtuel (Mvno), a selon son Pdg Hamadoul Mbackiou Faye, investi plusieurs milliards de francs Cfa dans la confection de 3 millions 200 mille cartes de recharges, de 400 mille puces téléphoniques (Sim), de 24 agences dans tout le Sénégal, entre autres. Un investissement lourd et un manque à gagner non négligeable du fait d’une année de services perdue à cause du non aboutissement de son partenariat avec Free. Les activités de Promobile devaient être démarrées le 1er septembre 2019 selon le Pdg du groupe Sirius.Source : https://www.lejecos.com/Hamadoul-Mbackiou-Faye-Pdg...