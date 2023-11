Hani Sonbol, Ceo Itfc & Ag Ceo ICD : «Avec le Forum africain de l’investissement (Fai) , nous espérons avoir le plus grand nombre possible de projets susceptibles d'être financés »

L'Alliance des zones de traitement agro-industriel spécial (Sapz) lancée par le Groupe de la Banque africaine de développement, vise d’une part à transformer l'agriculture africaine, et à établir des liens entre le développement rural et le développement urbain grâce aux centres de transformation agricole (Cta), et d’autre part, à soutenir les petits exploitants agricoles. Monsieur le Président Directeur général, comment ce forum peut-il rassembler les investisseurs et créer de grandes opportunités pour le continent ? Ce forum est unique de mon point de vue, car il se concentre sur les opportunités d'investissement et de financement de projets, c'est-à-dire qu'il est très axé sur les transactions. Le Fai offre une plateforme singulière permettant aux développeurs de projets d'interagir directement avec les fournisseurs potentiels de capitaux propres et de capitaux d'emprunt. Le Fai favorise les collaborations et aide les développeurs de projets à atteindre plus rapidement le stade de la bancabilité et du financement. Tout cela se traduit par des investissements et un impact sur le développement.



Qu'est-ce qui rend cette édition spéciale ? A travers le thème de cette année, « Débloquer les chaînes de valeur de l'Afrique », les projets sont en effet axés sur la valorisation des atouts inhérents au continent. Des projets tels que l'oléoduc reliant le Maroc et le Nigeria, pour ne citer que celui- là, apporteront une contribution positive à tous les pays africains concernés.



En tant que partenaire fondateur, comment contribuez-vous au développement du continent ?

Si on prend l’exemple du Fsrp de la Bid, on peut par ce biais contribuer à relever les principaux défis en Afrique, à savoir comment augmenter la production et la productivité alimentaire Par ailleurs, la Bid, à travers des programmes phares tels que la chaîne de valeur régionale du riz et la chaîne de valeur du manioc, finance des projets ayant des liens solides avec l'offre locale, interconnectés et soutenus par un environnement favorable.



Grâce à son programme de chaîne de valeur du manioc, la Bid développe de nouveaux types d'investissements visant à réaliser une véritable industrialisation et des échanges commerciaux aptes à absorber la production supplémentaire attendue des produits alimentaires transformés et ainsi apporter de la valeur ajoutée, pour contribuer à atteindre l'objectif d'élimination de la faim en Afrique.

La Bid finance également des projets visant, d’une part, à promouvoir des investissements agro-industriels spatialement définis et d’autre part, à renforcer l'agriculture.



La Société islamique pour le développement du secteur privé (Icd), l'organe principal de développement du secteur privé du Groupe de la Bid, soutient activement le continent en finançant des clients appartenant au secteur financier, de même que ceux des secteurs de l'infrastructure, de l'industrie et des services. Qu’attendez-vous de cette édition ? Nous espérons avoir le plus grand nombre possible de projets susceptibles d'être financés. La fin de la présente édition du Fia ne signifie pas que le financement des projets potentiels sera clos. Après le Fia, les investisseurs et les bailleurs de fonds travailleront en étroite collaboration avec les développeurs de projets, afin de parvenir à un financement réussi et à une mise en œuvre rapide des projets.



Ismaila BA

Source : Hani Sonbol, Ceo de l'International islamic trade finance corporation (Itfc) et Ag. Ceo de la Société islamique de Développement (ICD)qui représentait le président du Groupe de la Banque islamique de développement a pris part au Forum africain de l'investissement (Fai) de Marrakech au Maroc. En marge de cette rencontre qui s'est tenue du 8 au 10 novembre, il s'est prêté aux questions du « Journal de l'économie sénégalaise » (Lejecos).

