« Je voudrais par l’intermédiaire de vote média m’acquitter d'un devoir citoyen et d'alerte en attirant l'attention des autorités compétentes, tant nationales que locales, sur l’état de dégradation avancée du petit pont de la Route de la Plage (rue HB - 77) qui enjambe le canal d’évacuation des eaux usées se jetant dans la Baie de Hann. Une horreur écologique, soit dit en passant !



Cette route est empruntée tous les jours par des centaines, voire des milliers de dakarois ; certains parce que résidant dans les quartiers alentour, d'autres pour échapper aux embouteillages de la Route de Rufisque ; tous exposés au risque d’effondrement de ce pont.



Il est inimaginable qu’aucune autorité compétente, locale ou nationale, n’ait vu l’état dégradé de ce pont depuis au moins deux ans, notamment les deux trous béants bouchés en désespoir de cause par les populations par des pneus usés et des branchages.



Puissent les autorités compétentes entendre ce message d’alerte sur le risque majeur que constitue l’état de ce pont !



Plaise à Dieu qu’il ne se trouve sur ce pont aucun automobiliste ou piéton le jour où il cédera, au cas où l’inaction actuelle perdure ! »





Mamadou SÈNE

Un usager habituel de la Route de la Plage