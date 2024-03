Hann : un gendarme de 25 ans se tire une balle dans la tète

Fin tragique d’un gendarme en service à la Lgi de Mbao. D’après le journal Libération, repris par Seneweb, S. Name, âgé de 25 ans, a usé de son arme de service pour se donner la mort.



La scène d’horreur s’est déroulée à la centrale électrique de Hann. Avant de se suicider, le gendarme qui était de garde, a pris le soin d’envoyer des messages à ses proches, leur expliquant, « que sa vie n’avait plus de sens à cause des multiples dettes accumulées en faisant des paris en ligne », détaille la source.



Celle-ci confie que S. Name, « harcelé par des créanciers, qui menaçaient de le poursuivre en justice » a préféré se tirer une balle dans la tête.