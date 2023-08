Hannibal Djim brise le silence

« Depuis le début de cette affaire, je savais que les charges étaient ridicules mais j’ai patienté durant six longs mois, pour permettre au juge de vérifier les accusations. Qui est cette personne que j’ai financé et qui a compromis la sécurité publique ? Depuis tout ce temps, ils sont incapables de répondre à cette question.



Je tiens à informer l’opinion publique nationale et internationale, que le gouvernement sénégalais sera l’unique responsable si je décède en détention. J’ai pris conscience de la gravité de cette grève de la faim entamée depuis 11jours, qui est au prix de la vie. Je tiens à remercier les différents compatriotes qui s’inquiètent de ma situation et essaient de me convaincre à renoncer à ma diète. C’est avec le cœur meurtri que j’ai décidé de continuer ma grève, pour faire valoir mes droits et résister face à ce régime totalitaire ».













Rewmi