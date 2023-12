Harcèlement, emprisonnement, régressions démocratiques : Mimi Touré vilipende le régime chez la CEDEAO

« J’ai rencontré hier la délégation de la CEDEAO, venue s’enquérir de la situation politique à moins de 3 mois de l’élection présidentielle.



Je leur ai exposé les régressions démocratiques que nous vivons actuellement, avec l’emprisonnement injuste de Ousmane Sonko et de plus de 2 500 jeunes, le harcèlement des journalistes, l’indifférence du gouvernement en campagne déguisée face aux nombreux problèmes des Sénégalais, y compris le drame de l’émigration clandestine.



Je leur ai fortement recommandé de demander directement et fermement au Président Macky Sall, la libération immédiate des tous les prisonniers politiques, l’organisation d’une élection inclusive, avec la participation de tous les candidats, y compris Ousmane Sonko".



