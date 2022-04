Harcèlement sexuel à Mbacke La femme d’un émigré fait arrêter un maçon à Touba

Cheikh Ndiaye la trentaine, maçon de profession achetait plusieurs puces pour appeler des femmes via WhatsApp pour leur proposer de l’argent afin de coucher avec elles dans une auberge à Mbacké. Il envoyait également des images obscènes et pornographiques à ses victimes. Le maniaque les qualifiait même de prostituées dont les numéros ont été obtenus via des proxénètes ou d’autres personnes ayant déjà couché avec elles.



N. Dieng, la femme d’un émigré qu’il a harcelée pendant un mois à des heures très tardives, décide alors de saisir le parquet pour sauver son mariage menacé par les audios et vidéos qu’elle reçoit de Cheikh Ndiaye toutes les nuits. Une réquisition faite par la police a permis de le localiser avant de l’arrêter.



Le suspect a commis plusieurs actes du genre entre Touba et Mbacké. Comme preuve matérielle, la police a annoncé que son téléphone avait été saisi. Son modus opérandi consistait à faire le tour des salons de coiffures et autres magasins gérés par des femmes pour prendre discrètement les numéros de téléphone inscrits devant le portail pour ensuite tenter de les accrocher sur le réseau social WhatsApp.



Sur décision du procureur, le suspect est placé en garde à vue après l’interrogatoire au commissariat de Mbacké. Il s’est confondu en excuses, mais sera présenté au parquet ce lundi.

Vox Populi