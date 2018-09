Hasard guide Chelsea avec un triplé, City assure avant Lyon Manchester City, Chelsea et Arsenal ont tous gagné ce samedi après-midi lors de la cinquième journée de Premier League.

Les Blues frappent fort ! Chelsea, grâce à un triplé d'Eden Hazard contre Cardiff City (4-1), a enchaîné un cinquième succès consécutif ce samedi, lors de la 5e journée de Premier League. Comme Liverpool, vainqueur sur le terrain de Tottenham plus tôt dans la journée (1-2).



Menés après 16 minutes, les Londoniens ont pu compter sur leur meneur belge, étincelant : il a combiné deux fois avec Giroud (37e, 44e), avant de transformer un penalty provoqué par William (80e). Le Brésilien y est allé de son but trois minutes plus tard (83e) pour offrir aux Londoniens une différence de buts qui les place à la première place devant Liverpool (+10 contre +9).



Une seule autre équipe pourrait encore leur disputer la tête : la surprise Watford, qui accueille Manchester United en fin de journée (16h30). De son côté, le champion Manchester City, futur adversaire de Lyon mercredi en Ligue des champions, s'est imposé sans forcer contre le promu Fulham (3-0), grâce à des buts de Sané (2e), David Silva (21e) et Sterling (47e). Enfin, Arsenal a enchaîné une troisième victoire de suite, la deuxième consécutive à l'extérieur, en gagnant à Newcastle (2-1). Xhaka (49e) et Özil (58e) ont marqué pour les Gunners.



