Hausse alarmante des cas graves, des morts: Delta plus que cauchemardesque La pandémie de la Covid-19, avec la hausse alarmante des cas graves, du nombre de morts, de contaminations, de lits occupés, fait vivre les sénégalais dans un cauchemar inimaginable.

Le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), révèle: "nous avons atteint un pic de 99 décès , la semaine passée. Et entre les deux dernières semaines écoulées, nous avons eu une augmentation de 68% du nombre de décès enregistrés au niveau du pays", a-t-il dit.



Pour le Dr Alioune Badara Ly, "comparé aux mois de juin et juillet, le nombre de cas cumulés a été multiplié par neuf. Toutes les régions ont, aujourd'hui, enregistré une hause durant la semaine qui a suivi la Tabaski", a-t-il analysé.



"La tension en lits reste aujourd'hui élevée et nous avons une augmentation moyenne de 90 à 100 lits, chaque semaine. Malheureusement, le virus refuse de nous lâcher les basques. En attestent les 917patients testés positifs , les 16 décès et les 64 cas graves recensés ce vendredi", poursuit Dr Ly.



Selon le ministre de Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, "la campagne de sensibilisation est plus que jamais importante à intensifier, pour éviter que les rumeurs et la rue le fassent, de manière inadéquate", s'inquiète-t-il.

