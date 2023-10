Hausse annoncée sur le prix du pain : Khadim Sylla du Cnbs prend le contre-pied d’Amadou Gaye de la Fnbs et dénonce des "manœuvres inhumaines L’As-Après l'annonce hier lundi d'une éventuelle hausse du prix du pain par Amadou Gaye, président de la fédération nationale des boulangers du Sénégal (Fnbs), Khadim Sylla le président du collectif national des boulangers du Sénégal (Cnbs) est monté au créneau pour fustiger ce qu'il qualifie de "manœuvres inhumaines tendant à asphyxier les goorgoorlu (débrouillards) sénégalais". En effet, Khadim Sylla assure qu'il n'y aura aucune hausse sur le prix du pain

Un énième conflit plane à l'horizon entre la fédération nationale des boulangers du Sénégal (Fnbs) et le Collectif national des boulangers du Sénégal (Cnbs). À l'origine de ce bras de fer qui risque d'avoir lieu, la déclaration du président Amadou Gaye de la Fnbs annonçant une éventuelle hausse sur le prix du pain.



"Nous avons constaté, depuis une année déjà, que le prix du carburant a fortement augmenté et les boulangers n’ont rien dit. Cependant, ces tempsci, la levure et les améliorants ont connu une hausse. D’ailleurs, même le prix du sel a doublé. Ce qui nous a un peu plus terrassés, c’est la hausse inexplicable et inexpliquée de l’électricité", a-t-il indiqué.



Poursuivant, Amadou Gaye de pester : «Nous avons dit que cela doit suffire. Dès l’instant que l’Etat du Sénégal a dit que le pain est un produit social, alors l’esprit social doit également régner. Nous avons les mains liées parce que le pain est un produit homologué. Ce n’est pas les boulangers qui fixent le prix du pain. C’est pourquoi nous avons décidé de parler à la population afin qu’elle comprenne notre position», déclare Amadou Gaye, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Seulement, cette déclaration a aussitôt fait réagir l'autre branche du secteur de la boulangerie dirigée par Khadim Sylla.



«Nous avons entendu cette déclaration d’Amadou Gaye que nous fustigeons. Mais que les Sénégalais soient rassurés parce qu'il n'y a aura pas de hausse du prix du pain. Aussi, je tiens à préciser que les arguments fournis par Amadou Gaye ne sont que fallacieux. Parce que même s'il y a une hausse de l'électricité et de certains autres composants, il faut savoir qu'il existe des mécanismes et solutions pour que les boulangers que nous sommes puissions continuer à produire sans pour autant augmenter le prix du pain», a rétorqué Khadim Sylla.



Il ajoute : «Par ces temps qui courent, les goorgoorlu sénégalais sont épuisés par la cherté de la vie en général. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait inhumain de leur imposer une hausse du prix du pain en plus de la montagne de difficultés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. Il s'agit de manœuvres inhumaines tendant à asphyxier les Sénégalais. Si ces gens-là sont incapables de trouver des solutions de par leur ingéniosité, ils n'ont pas le droit de rouler les Sénégalais dans la farine. Il n'y aura point de hausse ; que les Sénégalais soient rassurés !»

