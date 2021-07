Hausse de 171% du résultat net d’Air Liquide Côte d’Ivoire au premier trimestre 2021

Le tableau d’activité et de résultat établi par les responsables de cette entreprise met en exergue un résultat net qui se situe à 59,642 millions FCFA contre un déficit de 84,334 millions FCFA. « Cela s’explique principalement par une baisse des charges, notamment des frais de location des bureaux », avancent les responsables de la société.



Quant au chiffre d’affaires, il s’est rétréci de 3,8%, passant de 1,759 milliard de FCFA au 31 mars 2020 à 1,692 milliard de FCFA un an plus tard. Les dirigeants de la société donnent comme explication à cette hausse la régression de l’activité soudage.

Cependant le poste Autres produits a été fortement boosté de 231% à 912 millions de FCFA contre 275,456 millions de FCFA au premier trimestre 2020.



Les charges totales d’Air Liquide ont évolué de 19,13% à 2,524 milliards de FCFA contre 2,119 milliards de FCFA au premier trimestre 2020.



« Les perspectives du second trimestre sont principalement marquées par notre volonté de conquérir de nouvelles parts de marché malgré » soulignent les responsables d’Air Liquide Côte d’Ivoire qui ajoutent que dans un contexte de crise sanitaire, leur politique se concentre sur le contrôle et la réduction pérenne de des coûts de la société.



