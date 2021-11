Hausse de 207% du résultat net de la société NEI-CEDA au troisième trimestre 2021

Ce résultat est passé de 391,598 millions de FCFA à 1,200 milliard de FCFA un an plus tard. La direction de l’entreprise souligne que cette hausse relève de la forte croissance des ventes et la maitrise des charges de fonctionnement.



Le chiffre d’affaires est aussi en hausse de 53%, passant de 4,697 milliards de FCFA au 30 septembre 2020 à 7,166 milliards de FCFA un an plus tard. Selon la direction de l’entreprise, cette hausse est liée à l’amélioration des ventes hors marche et a l’exécution d’un marché de 1,181 milliard de FCFA.



De son côté, le résultat d’exploitation enregistre une augmentation de 156% à 1,958 milliard de FCFA contre 766 millions de FCFA au troisième trimestre 2020.



Concernant le résultat des activités ordinaires, il connait une hausse de 143%, se situant à 2,024 milliards contre 833 millions de FCFA au 30 septembre 2020.

Oumar Nourou





