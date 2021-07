Hausse de 25,15% du résultat net de la BOA Mali au premier trimestre 2021

Ce résultat s’est établi à 1,458 au 31 mars 2021 contre 1,165 milliard FCFA au 31 mars 2020, soit une augmentation de 293 millions FCFA.



Quant au produit net bancaire (PNB) de la banque, il est dans la même mouvance, enregistrant une hausse de 28% à 8,972 milliards FCFA contre 7,014 milliards FCFA au premier trimestre 2020. Les dirigeants de la BOA Mali imputent cette évolution du PNB principalement à la marge bancaire.



<< Cette performance du PNB conjuguée à la maitrise des charges d’exploitation (-7%) a permis un doublement du niveau du résultat brut d’exploitation (RBE)>>, avancent les responsables de l’établissement bancaire. Le RBE est en effet passe de 2,040 milliards FCFA au 31 mars 2020 à 4,335 milliards FCFA un an plus tard (+112,48%).



