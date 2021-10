Hausse de 26% du résultat net de Nestlé Côte d’Ivoire au troisième trimestre 2021

Le rapport d’activités établi par la direction de cette entreprise montre que ce résultat net s’est établi à 18,346 milliards FCFA contre 14,610 milliards FCFA au 30 septembre 2020.



Quant au chiffre d’affaires, il a progressé de 11,5%, s’élevant à 148,320 milliards FCFA contre 133,036 milliards FCFA au troisième trimestre 2020. La direction de Nestlé Côte d’Ivoire estime que << cette bonne croissance est marquée par une hausse des ventes locales et à l’export de 16,3% et 5,4% respectivement.>>



En ce qui le concerne, le résultat des activités ordinaires a progressé de 39% à 24,4 milliards FCFA contre 17,6 milliards de FCFA au 30 septembre 2020. De l’avis de la direction de l’entreprise, cette augmentation est essentiellement marquée par la hausse du chiffre d’affaires, la productivité et l’efficience des lignes de production dans ses deux usines ainsi que la maîtrise des coûts au siège, au centre de distribution et dans ses usines.



