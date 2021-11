Hausse de 37% du résultat net de la BOA Sénégal au troisième trimestre 2021

BOA Sénégal se porte bien et prend de la voilure. Selon le rapport d’activité établi par les dirigeants de cet établissement bancaire, le résultat net de cet établissement bancaire basé à Dakar s’est élevé à 7,558 milliards de FCFA au 30 septembre 2021 contre à 5,517 milliards FCFA au 30 septembre 2020, soit une augmentation de 2,041 milliards FCFA. Ce résultat est à deux pas de dépasser celui réalisé au 31 décembre 2020 qui s’élevait à 7,667 milliards FCFA. Le résultat de la période sous revue représente en effet 98,57% du résultat net global de l’exercice 2020.



Concernant le produit net bancaire, il a progressé de 21,95%, s’établissant à 26 milliards de FCFA contre 21 milliards FCFA au 30 septembre 2020. Selon la direction de la BOA Sénégal cette progression a lieu <<sous l’effet de l’évolution de la marge nette bancaire avec le développement des encours de crédits et des commissions sur services.>>



De l’avis toujours de la direction de la banque la politique de maitrise des frais généraux se poursuit et permet à l’établissement d’afficher un coefficient d’exploitation de 50,2% en amélioration de 11,5 points par rapport à l’année dernière. Ils estiment par ailleurs que le coût du risque s’affiche à -1,8% << traduisant ainsi la bonne tenue des engagements malgré les impacts Covid enregistrés.>>

Pour sa part, le résultat avant impôts a enregistré une progression de 36,71% à 7,563 milliards de FCFA contre 5,532 milliards de FCFA au troisième trimestre 2020.

Oumar Nourou













