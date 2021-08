Hausse de 5% du résultat net de la BOA Bénin au premier trimestre 2021

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Août 2021 à 14:11 | | 0 commentaire(s)|

Le rapport d’activité établi par les dirigeants de cet établissement bancaire révèle un résultat net de 4,357 milliards FCFA contre 4,146 milliards FCFA au premier trimestre 2020, soit une augmentation de 210 millions FCFA. La direction de la banque justifie cette progression par << la maitrise du cout des ressources, des charges d’exploitation et du cout du risque.>



Durant la période sous revue, la BOA Bénin a vu ses concours clientèle régresser de 9% à 398 milliards FCFA en raison des remboursements anticipés d’une partie des encours d’un client institutionnel. En revanche, les dirigeants de la banque avancent que les dépôts clientèle ont progressé de 6,2% sur la même période en passant de 641 milliards FCFA a 681 milliards FCFA.



Quant au produit net bancaire, il est apparu en baisse de 7% à 10,367 milliards FCFA contre 11,162 milliards FCFA au 31 mars 2020. Selon les responsables de la BOA Bénin, la baisse des produits des emplois de 13,3% engendrée par le remboursement anticipe en est la principale cause.



Le résultat avant impôt a évolué de 8%, s’établissant à 5,101 milliards FCFA contre 4,742 milliards FCFA au premier trimestre 2020.



Oumar Nourou







Source : Le résultat net de la Bank Of Africa (BOA) Bénin, filiale du groupe BMCE Bank, a connu une progression de 5% au premier trimestre 2021 comparé au premier trimestre 2020.Source : https://www.lejecos.com/Hausse-de-5-du-resultat-ne...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos