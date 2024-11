Hausse de 52,30% du résultat net de la société Nestlé Côte d’Ivoire au premier semestre 2024.

Selon le rapport semestriel d’activité établis par la direction de l’entreprise, ce résultat net s’est élevé à 12,3 milliards FCFA contre 8,11 milliards de FCFA au premier semestre 2023.



À la fin du premier semestre 2024, le chiffre d'affaires s'élève à 116,44 milliards FCFA, en hausse de 17,3% par rapport à la même période de l'année précédente. La direction de la société impute cette situation aux <<ventes locales et surtout les ventes à l’export notamment vers les pays du Sahel et la Guinée.>>



Le résultat d’exploitation est aussi en hausse de 37,10%, à 20,910 milliards FCFA contre 15,252 milliards FCFA au premier semestre 2023.



Nestlé Côte d’Ivoire réalise un résultat des activités ordinaires au 1er semestre 2024 de 18,12 milliards FCFA, soit une hausse de 43,74% par rapport au premier semestre 2023. <<Cette performance est principalement due à la hausse du chiffre d’affaires et la bonne maitrise des coûts>> avance la direction de l’entreprise.



Oumar Nourou

Le résultat net de la société Nestlé Côte d’Ivoire a enregistré une baisse de 52,30% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023.Source : https://www.lejecos.com/Hausse-de-5230-du-resultat...