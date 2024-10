Hausse de 6,46% du résultat net de la BOA Côte d’Ivoire au premier semestre 2024.

Ce résultat est passé de 16,568 milliards FCFA au 30 juin 2023 à 17,639 milliards FCFA un an plus tard.



Quant au produit net bancaire (PNB), il a dégagé un solde de 36,343 milliards FCFA contre 30,279 milliards FCFA au premier semestre 2023, soit une augmentation de 6,064 milliards. La direction de la banque avance que le PNB est soutenu par la hausse des commissions et des marges. Le rapport d’activité indique des ressources collectées en évolution de 15,66% à 770,778 milliards FCFA contre 666,430 milliards FCFA au premier semestre 2023. De leur côté, les crédits nets à la clientèle ont baissé légèrement de 0,46% à 461,475 milliards FCFA contre 463,614 milliards FCFA au 30 juin 2023.



Durant la période sous revue, les frais généraux de la BOA Côte d’Ivoire ont légèrement évolué de 2,62% avec un niveau qui se situe à 12,080 milliards FCFA contre 11,772 milliards FCFA au premier semestre 2023.



Le résultat brut d’exploitation a connu une progression de 31,10% à 24,262 milliards FCFA contre 18,507 milliards FCFA au 30 juin 2023.



Par contre, le coût du risque a fortement augmenté de 216,35% se situant à 3,018 milliards FCFA contre seulement 954 millions au premier semestre 2023.



Quid des perspectives qui se dessinent pour la BOA Côte d’Ivoire ? A ce niveau, la direction de la banque avance que les résultats des trimestres à venir devraient afficher les mêmes perspectives.



Oumar Nourou

