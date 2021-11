Hausse de 76% du résultat net de la société Uniwax S.A au 3eme trimestre 2021

Ce résultat en question s’est élevé à 1,524 milliard de FCFA contre 868,346 millions de FCFA au 30 septembre 2020.

Le chiffre d’affaires de la société a connu une progression de 10,6% à 29,068 milliards de FCFA contre 26,275 milliards de FCFA au troisième trimestre 2020. <<Cette hausse est la confirmation de l’efficacité du dispositif tant humain, commercial que technique mis en place depuis 2020>>, souligne la direction d’Uniwax. Elle avoue cependant son incapacité à neutraliser totalement les effets de l’instabilité en fourniture d’électricité subie en cour d’année et des contreperformances liées aux difficultés d’exportation dans la sous-région.



Le résultat d’exploitation a progressé de 81,5% à 2,010 milliards de FCFA contre 1,107 milliard de FCFA au 30 septembre 2020.



La même tendance haussière est constatée concernant le résultat des activités ordinaires avec un niveau qui passe de 1,153 milliard de FCFA au troisième trimestre 2020 à 2,031 milliards de FCFA un an plus tard (+76,2%).

Oumar Nourou





