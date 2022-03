Hausse de leurs pensions, refonte des textes de l'IPRES, prise en charge médicale... Les doléances des retraités de Pikine qui interpellent l’Etat Lors d'une assemblée générale tenue dimanche, à la salle de délibération de la ville de Pikine, les retraités membres de l'association des retraités affiliés à l'Ipres des veuves et des personnes âgées de Pikine et environs (Aripape), ont exprimé leurs doléances.

« Hormis la revalorisation des pensions de retraite, la vraie bataille reste la refonte des textes de l'Ipres pour que les retraités intègrent le conseil d'administration de la boite, la prise en charge médicale, l'aménagement de mécanisme pour améliorer la pension des veuves, l'implication effective des retraités dans le dispositif de la couverture maladie universelle (Cmu), la mise en place de financements pour les retraités afin qu’ils développent des activités génératrices de revenus, l'octroi de bourses pour les enfants et orphelins des retraités etc » explique Thierno Abass Diallo Vice-président de l'Aripape.



A les en croire, ces revendications ne relèvent pas de l'utopie et/ou de la politique politicienne.



« Ces doléances sont réaliste et réalisables. Nous invitons les autorités à les satisfaire car être retraité au Sénégal est très difficile » confesse M Diallo. Cependant ces retraités n’ont pas manqué de saluer les efforts du gouvernement dans la revalorisation de la pension de retraite.

