Hausse des cas de covid19: Le khalife général des Tidianes donne des recommandations

Dimanche 18 Juillet 2021

Le khalife général des Tidiane. Serigne Babacar Sy Mansour, après avoir invité les populations à respecter les gestes barrières, a formulé de nouvelles recommandations pour faire face à cette maladie.



Le guide religieux a appelé les Sénégalais à des unions de prières et demandé ainsi, à chaque chef de famille de donner, en guise d’aumône, un kilogramme de riz, un kilogramme de sucre et un litre d’huile aux nécessiteux.



«Au salut final, nourrir l’intention sincère d’un repenti. Réciter : 111 Astaghfiroulah, 111 Salatoul Ala Nabi, 111 Ya Kaafi, 903 Ya Latifou, 65 Hasbounalahou wa nihmal wakilou, 1 Sourate Al Ikhlass, 1 Sourate Al Falaq, 1 Sourate An Nassi et Salatoul Alal Nabi”», lit-on dans la note.



