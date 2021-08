Hausse des prix: Aminata Assome Diatta, Ministère du Commerce évoque les chocs exogènes L’augmentation sensible des coûts des produits de la grande consommation, engendrée par l’insuffisance des moyens de transport, a fortement impacté le pouvoir d’achat des Sénégalais. Les acteurs commerciaux et le ministre du Commerce et des Pme, Aminata Diatta ont fait le point de la situation, tout en apportant des solutions adaptées.

Le Ministère du Commerce et des Pme a échangé ce mardi, avec les acteurs concernés sur les chocs exogènes, rendant supportables les prix internes des denrées de première nécessité dans le pays. Ces derniers, ont défini un ensemble de mesures face à l’accroissement fulgurant des prix.



« Cette situation est due à des facteurs exogènes qui éprouvent lourdement le pouvoir d’achat de nos compatriotes. Le gouvernement du Sénégal, dès le mois de janvier a pris des mesures fortes visant à atténuer l’ampleur de la hausse des prix en réduisant les taxes qui pesaient sur certains produits de grande consommation», a expliqué Aminata Assome Diatta.



D’après elle, la pandémie à Covid-19 continue de perturber les chaînes logistiques mondiales et l’approvisionnement correct des marchés. Ce qui a pour conséquences, le renchérissement continu des prix des denrées de première nécessité.



