Hausse des prix des masques et thermoflashs: Les stocks au Port de Dakar réquisitionnés par l'État

L'État du Sénégal vient de réquisitionner tous les stocks de masques et de thermoflashs disponibles au Port Autonome de Dakar. Les propriétaires des conteneurs sont appelés à s'identifier, à montrer leurs justificatifs afin d'être payés par l'État.



Cette réquisition, révèle-t-on, intervient après l'inflation constatée sur les prix de vente de ces produits, venus de la Chine.



Sur les réseaux sociaux, les thermoflashs peuvent coûter plus de 100 000 FCfa l'unité.

