Hausse des prix du carburant : les transporteurs annoncent un grève si l’Etat ne recule pas En sit in, hier, pour protester contre la hausse des prix du carburant, les transporteurs ont menacé d’aller en grève dans les prochains jours si l’Etat ne revient pas sur cette décision.

« Nous ne comprenons pas cette hausse. Le prix du baril n’a pas bougé. Cette hausse du carburant va avoir des répercussions sur les autres denrées si rien n’est fait. Nous appelons l’Etat à revenir sur cette décision. Aujourd’hui nous tenons ce sit in pour dire non à cette décision. Maintenant, si rien n’est fait, nous allons arrêter le travail. L’Etat devait se concerter avec les transporteurs avant de prendre une telle décision. Nous ne comprenons pas qu’on puisse prendre de telles mesures sans consulter les acteurs », a dit Abdourahmane Niang, secrétaire général adjoint de l’Union des transporteurs du Sénégal.

