Hausse des prix du transport - L'AFTU se dédouane: "On voulait juste alerter" « Finalement, il n'y aura plus de hausse des tarifs du transport. On a tout laissé tomber.»



Selon le patron du transport urbain, Mbaye Amar, président d’Aftu, la décision était juste un cri du cœur.

Les acteurs voulaient alerter l'Etat. " Si vous voyez le document (portant hausse des tarifs), il n'y a ni mon cachet, ni ma signature. Ce sont les jeunes qui voulaient alerter ", souligne-t-il.



Selon Amar, la manœuvre a porté ses fruits, puisque l'Etat les a appelés à la discussion, hier. Une occasion qui a permis de suspendre la mesure tout en posant les revendications sur la table de l'autorité.



« Nous leur avons demandé de nous aider. Nous avons demandé une subvention, nous avons aussi demandé 10 places debout, avec le contrôle des policiers », détaille le président de Aftu.



Les transporteurs ont également demandé à l'Etat d'intercéder en leur faveur auprès des banques et sociétés d'assurance, afin qu'elles tiennent compte des effets du Covid-19.



