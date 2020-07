Hausse des prix sur les bus Tata: Voici les nouveaux tarifs sur toutes les lignes et destinations (document) Ce dimanche matin, l’AFTU a publié les nouveaux tarifs des bus Tata destinés au transport interurbain.



Ce dimanche matin, l’AFTU a publié les nouveaux tarifs des bus Tata destinés au transport interurbain. Ces tarifs qui entreront en vigueur le mardi 14 juillet, sont fortement revus à la hausse. Voici les nouveaux prix de la Ligne 1 à la Ligne 84.



LIGNE 1

ITINERAIRE

Terminus Gare Lat Dior – Rue Sandiniéry – Rue de la Somme – Rue de Reims

prolongée – Rue des Dardanelles – Avenue Blaise Diagne – Boulevard de la

Gueule Tapée – Rue 34 – Rue 34 – Rue 9bis – Rue 11 – Rue 9 – Rue AbébéBikila

(rue 11 prolongée) – Cheikh SidatyAidara (NiaryTally) – Avenue Bourguiba –

Rond-Point Jet d’eau – Giratoire de Liberté VI – 2 voies de liberté VI – VDN – Rte

Corniche de HLM Gd Médine – Terminus Espace HLM Gd Médine (face

Autoroute).

TARIFICATION

SECTION 1: LAT DIOR – SHAM…………………….……………..…150 Frs

SECTION 2 : LAT DIOR – LIBERTE VI ……………………………..….250 Frs

SECTION 3 : LAT DIOR – GOUYE – GA ………………………………300 Frs

SECTION 1 : GOUYE – GA – Liberté VI ………………….…..………150 Frs

SECTION 2 : GOUYE – GA – SHAM…………………………………..250 Frs

SECTION 3 : GOUYE – GA – LAT DIOR ……….…………………….300 Frs







LIGNE 2

ITINERAIRE

Route Principale des Parcelles Assainies – Croisement DIOR – Route HLM

Grand Médine – Route du Marché des Parcelles Assainies – Route des Niayes –

Pont de l’Emergence – Avenue Cardinal Hyacinthe Thiandoum – Giratoire

Liberté VI – Route du Front de Terre – Rue P – Avenue Cheikh Amadou Bamba

(rue 13 des HLM) – Boulevard du Général de Gaulle – Rue 39 (Retour par Rue

17) – Rue 22 – Rue 25 (Retour par Rue 37) – Av Blaise Diagne – Av Emile Badiane

– Terminus Gare Petersen.

TARIFICATION

SECTION 1 : GARE PARCELLES – PONT DE L’EMERGENCE.…… 150Frs

SECTION 2 : GARE PARCELLES – CASTORS……………..…………. 250Frs

SECTION 3 : GARE PARCELLES – MONUMENT COLOBANE…… 300Frs

SECTION 4 : GARE PARCELLES – PETERSEN…………………..…. 350Frs

SECTION 1 : PETERSEN – MONUMENT COLOBANE………………. 150Frs

SECTION 2 : PETERSEN – CASTORS…………………………………. 250Frs

SECTION 3 : PETERSEN – PONT DE L’EMERGENCE…………….… 300Frs

SECTION 4 : PETERSEN – GARE PARCELLES………………………. 350Frs





LIGNE 3

ITINERAIRE

Terminus Yoff-Village – Autoroute SeydinaLimamoulaye – Aéroport L S

SENGHOR – Route de NGor – Village de NGor – Route de l’Aéroport – Les







Mamelles (Monument Renaissance) – Cité ASECNA – Village de Ouakam – Route

de Ouakam – Avenue Cheikh AntaDiop – Avenue Blaise Diagne – Avenue Emile

Badiane – Rue Mangin – Terminus Gare Petersen.

TARIFICATION

SECTION 1: YOFF – VIRAGE……………….……..………..…….… 150Frs

SECTION 2: YOFF – MAMELLES……………………….…….…..… 250Frs

SECTION 3: YOFF – ELTON MERMOZ………………………..….… 300Frs

SECTION 4: YOFF – UCAD……………….……………………….… 350Frs

SECTION 5: YOFF – PETERSEN…………………………….…….… 400Frs

SECTION 1: PETERSEN – UCAD……………….……….………….… 150Frs

SECTION 2: PETERSEN – ELTON MERMOZ ……………….…..…… 250Frs

SECTION 3 : PETERSEN – MAMELLES……………….…..……….… 300Frs

SECTION 4 : PETERSEN – VIRAGE ………….……….……..…………350Frs

SECTION 5 : PETERSEN – YOFF……………….…………………….…400Frs



LIGNE 4

ITINERAIRE

Terminus Yoff-Village- Autoroute Seydina LIMAMOULAYE – Echangeur de la

foire – Voie de Dégagement Nord (VDN) – Carrefour Seydou N TALL – Avenue

Cheikh Anta DIOP – Avenue Blaise Diagne – Avenue. Emile Badiane – Rue

Mangin – Terminus Petersen

TARIFICATION

SECTION 1 : YOFF – FOIRE…………………………………………… 150Frs

SECTION 2 : YOFF – ANCIENNE PISTE………………………………250Frs

SECTION 3 : YOFF – CANAL IV……………………………………… 300Frs

SECTION 4 : YOFF – PETERSEN…………………………………….… 350Frs

SECTION 1 : PETERSEN – CANAL IV……………………….………..150Frs

SECTION 2 : PETERSEN – ANCIENNE PISTE……………….………..250Frs

SECTION 3 : PETERSEN – FOIRE………………………………………300Frs

SECTION 4 : PETERSEN – YOFF……………………………….………350Frs







LIGNE 5

ITINERAIRE

Terminus Gare des Parcelles Assainies – Route de l’église – Route des Niayes –

Pont Stade LSS – Autoroute Seydina L – Route principale de Grand Yoff (par

Bassin Rétention) – Route de L’Hôpital Général de Gd Yoff (HOGGY) – Route du

Front de Terre – Avenue Bourguiba – Avenue Cheikh Amadou Bamba Mbacké

(rue 13) – Rue 39 – Retour Rue 17 – Rue 22 – Rue 25 – Retour Rue 37 – Avenue

Blaise Diagne – Av. Emile Badiane – Rue Mangin – Terminus Petersen.

TARIFICATION

SECTION 1 : PETERSEN – COLOBANE STATION ELTON…………..……….150Frs

SECTION 2 : PETERSEN – ROND POINT STATION CASTORS………………..250Frs

SECTION 3 : PETERSEN – GARAGE PATTE D’OIE………………………….300Frs

SECTION 4 : PETERSEN – TERMINUS PARCELLES……………………..….…350 Frs

SECTION 1 : P. ASSAINIES – GARAGE PATTE D’OIE…………….…150Frs

SECTION 2 : P. ASSAINIES – RONR P CASTORS…………………….250 Frs

SECTION 3 : P. ASSAINIES – COLOBANE R. POINT ELTON………300 Frs

SECTION 4 : P. ASSAINIES – PETERSEN…………………………….350 Frs



LIGNE 24

ITINERAIRE

Terminus Notaire (Guédiawaye) – Sapeurs-Pompiers de GW – Prolongement

Rue 10 – Route des Niayes – Tally Boubess – Sortie Pikine – Branche Est Autoroute

– Autoroute – Echangeur de HANN – Route du Front de Terre – Avenue

BOURGUIBA – Rd Point Seydou N TALL – Avenue Cheikh Anta DIOP –

Terminus Université Cheikh Anta DIOP.

TARIFICATION

SECTION 1: GUEDIAWAYE – SERAS …………………………….…..150 Frs

SECTION 2: GUEDIAWAYE – PATTE D’OIE …………………………250 Frs

SECTION 3: GUEDIAWAYE – JET D’EAU ……………………………300 Frs

SECTION 4: GUEDIAWAYE – FANN…………………………….…….350 Frs

SECTION 1 : FANN –JET D’EAU……………….………………….……150 Frs

SECTION 2 : FANN – CASTORS &CITE DES EAUX …………………250 Frs

SECTION 3 : FANN – SERAS……………………………………………300 Frs

SECTION 4 : FANN – GUEDIAWAYE…………………..……….…….350 Frs



LIGNE 25

ITINERAIRE

Terminus Gare des Parcelles Assainies- Route principale des Parcelles

Assainies – Ecole DIOR – Carrefour HLM Gd Médine/Diamalaye – VDN

prolongée – Echangeur de la foire – Voie de Dégagement Nord (VDN) – Carrefour

Seydou N TALL – Avenue Cheikh Anta DIOP – Avenue Blaise Diagne – Avenue

Emile BADIANE – Rue Mangin – Terminus Gare Petersen.

TARIFICATION

SECTION 1 : PETERSEN – CANAL 4…………………….……………150 Frs

SECTION 2 : PETERSEN – ANCIENNE PISTE ……………………….250 Frs

SECTION 3 : PETERSEN – FOIRE ……………………………..………300 Frs

SECTION 4 : PETERSEN – PARCELLES ASSAINIES…………..……350 Frs

SECTION 1 : PARCELLES ASSAINIES- FOIRE………………….……150Frs

SECTION 2 : PARCELLES ASSAINIES- ANCIENNE PIS.……….……250Frs

SECTION 3 : PARCELLES ASSAINIES- CANAL4……………….……300Frs

SECTION 4 : PARCELLES ASSAINIES- PETERSEN…………….……350Frs



LIGNE 26

ITINERAIRE

Terminus Gare des Parcelles Assainies- Groupement National des SapeursPompiers – Unités de Voisinage : 10 – 11 – 7– 8 – Case de Cambèrene – Unités 5

– 6 – 4 – 3 – 2 – Route des NIAYES (Guédiawaye) – Croisement BETHIO –

Lycée CANADA – Rte des NIAYES Prolongée (Pikine) – Police Thiaroye –

Passage à Niveau – Echangeur Autoroute à Péage – Terminus Poste Thiaroye

TARIFICATION

SECTION 1: POSTE THIAROYE – TALLY BOUMACK.…..…………150 Frs

SECTION 2: POSTE THIAROYE – HOPITAL DALAL DIAM.……..…250 Frs

SECTION 3 : POSTE THIAROYE – PHARMACIE GOLF.……………300 Frs

SECTION 4 : POSTE THIAROYE – GARE PARCELLES.….…………350 Frs

SECTION 1 : GARE PARCELLES – PHARMACIE GOLF.…….………150Frs

SECTION 2 : GARE PARCELLES – HOPITAL DALAL DIAM.…….…250Frs

SECTION 3 : GARE PARCELLES – TALLY BOUMACK.…………..…300Frs

SECTION 4 : GARE PARCELLES – POSTE THIAROYE.………………350Frs



LIGNE 27

ITINERAIRE

Terminus Marché Boubess – Stade Amadou Barry – Djiddah Thiaroye Kao –

UE 02 – Rue Cheik Ahmadou Bamba Prolongée – Rue 10 Pikine Ouest (R802) –

Rues 754 et 759 – Rue 1 Pikine Ouest – Cité Lobatt FALL – Route Nationale 1 –

Croisement Cambèrene – Branche Est-Autoroute – Echangeur Patte d’Oie –

Rocade Fann Bel Air – SCOA – Avenue Malick Sy – Port (Môle 10 et 8) – Allées

Papa Gueye FALL – Rue Marsat (Rue 127) – Terminus Gare Petersen.

TARIFICATION

SECTION 1 : PETERSEN – COLOBANE ……………………….……150 Frs

SECTION 2 : PETERSEN – PATTE D’OIE …………………..………250 Frs

SECTION 3 : PETERSEN – SERAS ………………….………………300 Frs

SECTION 4 : PETERSEN – RUE 10 PIKINE …………..……………350 Frs

SECTION 5 : PETERSEN – TERMINUS GUEDIAWAYE …………400 Frs

SECTION 1 : GUEDIAWAYE – RUE 10……………………….………150 Frs

SECTION 2 : GUEDIAWAYE – SERAS…………………………………250 Frs

SECTION 3 : GUEDIAWAYE – PATTE D’OIE…………………………300 Frs

SECTION 4 : GUEDIAWAYE – COLOBANE……………………..……350 Frs

SECTION 5 : GUEDIAWAYE – PETERSEN……………………………400 Frs



LIGNE 28

ITINERAIRE

Terminus HAMO V/VI – HAMO IV – Croisement Dial MBAYE – Marché Jeudi –

Cité Enseignants – HAMO III – Croisement Cheikh BETHIO – Pharmacie Golf –

Cité FADIA – Rond-Point Case bi – Marché Cambèrene – Croisement

Cambèrene – Branche Est Autoroute – Echangeur Patte d’Oie – Autoroute –

Terminus Gare Petersen

TARIFICATION

SECTION 1: GUÉDIAWAYE (HAMO 6) – GOLF………………………150 Frs

SECTION 2: GUÉDIAWAYE (HAMO 6) – CASEBA……..……………250 Frs

SECTION 3: GUÉDIAWAYE (HAMO 6) – PATTED’OIE………………300 Frs

SECTION 4: GUÉDIAWAYE (HAMO 6) – COLOBANE ………………350 Frs

SECTION 5: GUÉDIAWAYE (HAMO 6) – PETERSEN………..…….…350Frs

SECTION 1: PETERSEN – COLOBANE ………………………….……150 Frs

SECTION 2: PETERSEN – PATTED’OIE………………………….……150 Frs

SECTION 3 : PETERSEN – CASEBA……………………………………250Frs

SECTION 4: PETERSEN – GOLF………………..………………………300 Frs

SECTION 5: PETERSEN – GUÉDIAWAYE (HAMO6) …..…….………350Frs



LIGNE 29

ITINERAIRE

Terminus CITE Nations Unies (Cambérène) – Golf – Cinéma Parcelles – Rte des

NIAYES (Police Parcelles) – Rond-Point de Cambérène (Casebi) – Rte des

NIAYES Prolongée (Police Parcelles) – Pont Stade LSS – Avenue Hyacinthe

THIANDOUM – Giratoire liberté VI – Piste d’Envol – Route du Collège Sacré

Cœur – Avenue Bourguiba – Carrefour Seydou N TALL – Avenue Cheikh Anta

DIOP – Avenue Blaise DIAGNE – Terminus Gare de Petersen.

TARIFICATION

SECTION 1: CAMBERENE – CASE BA……………..………….………150Frs

SECTION 2: CAMBERENE – PATTE D’OIE……………………………250Frs

SECTION 3: CAMBERENE – ANCIEN PISTE…………….……………300Frs

SECTION 4: CAMBERENE – UCAD……………………….……………350Frs

SECTION 5: CAMBERENE – PETERSEN……………………………….400Frs

SECTION 1: PETERSEN – UCAD………………..………………………150 Frs

SECTION 2 : PETERSEN – ANCIENNE PISTE…………………………250 Frs

SECTION 3 : PETERSEN – PATTE D’OIE………………………………300 Frs

SECTION 4: PETERSEN – CASE BA ………………………..………….350 Frs

SECTION 5 : PETERSEN – CAMBERENE……………………….…….400 Frs



LIGNE 30

ITINERAIRE

Terminus Gadaye (Guédiawaye) – WakhinaneNimzatt (Rue 212) – Marché

Ndiarème – Rue Cheikh Wade – Sam Notaire – StadeAmadou Barry – Lycée

Canada – Route des Niayes –Rond-Point de Cambérène (Casebi) – Route des

NiayesProlongée (Police des P Assainies) – Avenue Hyacinthe THIANDOUM –

GiratoireLiberté VI – AlléesAbabacarSy (Dieuppeul/Derklé) –

AlléesCheikhSidatyAïdara (NiariTalli) – Rue El HadjAmadouMalick Gaye

(Bopp) – Av. Cheikh Ahmadou Bamba (Cité Port) – Rocade Fann / Bel Air –

Terminus Gare de Colobane,

TARIFICATION

SECTION 1 : COLOBANE – LIBERTE 5……………………………….150 Frs

SECTION 2 : COLOBANE – AVANT PONT STADE (92) …………….250 Frs

SECTION 3 : COLOBANE – CASE BA…………………………..……. 300 Frs

SECTION 4 : COLOBANE – CANADA……………………………..…. 350 Frs

SECTION 5: COLOBANE – GADAYE GUEDIAWAYE…….…………400 Frs

SECTION 1: GADAYE – LYCEE CANADA……………….……………150 Frs

SECTION 2 : GADAYE – CASE BA…………………………………….250 Frs

SECTION 3 : GADAYE – PONT DE L’EMERGENCE………..………..300 Frs

SECTION 4 : GADAYE – LIBERTE V…………………………………. 350 Frs

SECTION 5 : GADAYE – COLOBANE…………………………………400 Frs



LIGNE 31

ITINERAIRE

Terminus Tally Icotaf X Rte des Niayes (Pikine) – Tally Icotaf) – Sortie Pikine –

Khourounar – Cité LobattFall – Branche Est Autoroute – Echangeur Patte d’Oie

– Pont Stade LSS – Avenue Hyacinthe THIANDOM – Giratoire Liberté VI – Piste

d’Envol – Route du Collège Sacré Cœur – Boulevard Dial DIOP – Canal de la

Gueule Tapée – Terminus Hôpital Abass Ndao.

TARIFICATION

SECTION 1 : SAHM – SCORE LIBERTE……………………………..…150Frs

SECTION 2 : SAHM – PATTE D’OIE…………………………….….… 250Frs

SECTION 3 : SAHM – CROISEMENT CAMBERENE…………………300Frs

SECTION 4 : SAHM – PIKINE TEXACO………………………………350 Frs

SECTION 1 : PIKINE TEXACO – CROISEMENT CAMBERENE…..…150Frs

SECTION 2 : PIKINE TEXACO – PATTE D’OIE…………………….…250Frs

SECTION 3 : PIKINE TEXACO – SCORE LIBERTE……………………300Frs

SECTION 4: PIKINE TEXACO – SAHM……………………………….. 350Frs



LIGNE 32

ITINERAIRE

SHAM– Maison du Parti – HLM – Cité des Eaux – Autoroute – Croisement

Cambéréne – Lobatt Fall – Tally boumack – Route des Niayes – CanadaCorniche – HAMO 6 – Serigne Assane.

TARIFICATION

SECTION 1 : SAHM – COLOBANE…………………….………………150Frs

SECTION 2 : SAHM – CITE DES EAUX…………………..……………250Frs

SECTION 3 : SAHM – CAMBERENE………………………..…………300Frs

SECTION 4 : SAHM – SERIGNE ASSANE………………….………….350Frs

SECTION 1 : SERIGNE ASSANE – CAMBERENE……………………150 FRS

SECTION 2 : SERIGNE ASSANE – CITE DES EAUX……….…………250 Frs

SECTION 3 : SERIGNE ASSANE – COLOBANE………………….….. 300 Frs

SECTION 4 : SERIGNE ASSANE – SAHM ………………………….… 350 Frs



LIGNE 33

ITINERAIRE

Colobane – Rond- point Colobane – Maison du Parti – HLM – Front de Terre –

KharYalla – Rond-point Liberté 6 – HLM Grand Yoff – Pont de l’Emergence –

Case-ba – Fadia – Golf – PAI – Lycée Canada – Stade Amadou Barry – Lycée

Limamoulaye – Marché Boubess– SerigneAssane.

TARIFICATION

SECTION 1 : SERIGNE ASSANE – PHARMACIE GOLF…………..…150Frs

SECTION 2 : SERIGNE ASSANE – PATTE D’OIE…………….………250Frs

SECTION 3 : SERIGNE ASSANE – RONT POINT CASTORS…………300Frs

SECTION 4 : SERIGNE ASSANE – COLOBANE………………………350Frs

SECTION 1 : COLOBANE – RONT POINT CASTORS………..………150Frs

SECTION 2 : COLOBANE – PATTE D’OIE………………………..……250Frs

SECTION 3 : COLOBANE – CASE BA………………………….………300Frs

SECTION 4 : COLOBANE – SERIGNE ASSANE……………….………350Frs



LIGNE 34

ITINERAIRE

Nord – Foire – VDN – 2 voies Liberté 6 – Sacrée Cœur- Rue 10 Grand Dakar –

Zone B – SHAM -Poste Médina – Avenue Blaise Diagne – Lat – Dior

TARIFICATION

SECTION 1 : NORD FOIRE – LIBERTE VI…………………………….150 Frs

SECTION 2 : NORD FOIRE – SCORE…………………….……………..250 Frs

SECTION 3 : NORD FOIRE – ABASS NDAO…………………………..300 Frs

SECTION 4 : NORD FOIRE – LAT DIOR………………….….………..350 Frs

SECTION 1: LAT – DIOR – ABASS NDAO…………………………….150 Frs

SECTION 2: LAT – DIOR – SCORE………………………….…………250 Frs

SECTION 3: LAT – DIOR – LIBERTÉ VI……………………………….300 Frs

SECTION 4 : LAT – DIOR – NORD FOIRE………………….………….350 Frs



LIGNE 35

ITINERAIRE

Pikine Texaco – Tallyboumack – Khourounar- Cité LobattFall- Route Nationale

– Croisement Cambéréne – Patte d’oie – Yoff- Aéroport- Ngor.

TARIFICATION

SECTION 1 : STATON ICOTAF – CROISEMENT CAMBÉRÉNE……150 Frs

SECTION 2 : STATON ICOTAF – NABIL CHOUHAIR………….……250 Frs

SECTION 3: STATON ICOTAF – SDE YOFF………………………..…300 Frs

SECTION 4 : STATON ICOTAF – AEROPORT……………….………350 Frs

SECTION 5 : STATON ICOTAF – NGOR……………………………….400 Frs

SECTION 1 : NGOR – AEROPORT…………………..…………………150 Frs

SECTION 2 : NGOR – SDE YOFF………………………….……………250 Frs

SECTION 3 : NGOR – PATTE D’OIE N.CHOUHAIR…………………300 Frs

SECTION 4 : NGOR – CROISEMENT CAMBÉRÉNE…………………350 Frs

SECTION 5: NGOR STATON ICOTAF…………………………..……400 Frs



LIGNE 36

ITINERAIRE

Marché Ndiarème – par Baye Laye –quartier Cheikh Wade- 2 Voies NotaireArrêt Dial Mbaye –Cité Enseignants Croisement Béthio –Pharmacie Golf -Unité

3 Cinéma- Case–ba – Parcelles Assainies- Eglise – Caserne Sapeurs PompiersEcole Dior – Centre Aéré de la BCEAO – Yoff village- Aéroport – Ngor.

TARIFICATION

SECTION 1 : SERIGNE ASSANE – PHARMACIE GOLF……….…….150 Frs

SECTION 2 : SERIGNE ASSANE – CASE BA…………………………250Frs

SECTION 3 : SERIGNE ASSANE – BCAO………………………..……300Frs

SECTION 4 : SERIGNE ASSANE – YOFF – AEROPORT…………..….350Frs

SECTION 5 : SERIGNE ASSANE – NGOR VILLAGE…………………400Frs

SECTION 1 : NGOR VILLAGE – AEROPORT……………….…………150Frs

SECTION 2 : NGOR VILLAGE – BCAO……………………….…..……250Frs

SECTION 3 : NGOR VILLAGE – CASE BA……………………….……300Frs

SECTION 4 : NGOR VILLAGE – PHARMACIE GOLF………….……..350Frs

SECTION 5 : NGOR VILLAGE – SERIGNE ASSANE………………….400Frs



LIGNE 37



ITINERAIRE

APIX – Croisement Tivaouane Peulh – Cité Sotrac – Cité Aînoumady – Station Keur Massar –

ECOBANK – Station MTOA – Malika Montagne –Malika Terminus – VDN – Croisement

Gadaye – Terminus 49 – Terminus 30 & 42 – Monument Serigne Saliou – Police Wakhinane –

HAMO VI – Rond-point Dial Mbaay – Allées Cherif Macky Sall – Police Guédiawaye – Pikine

Rue 10 – Technopole – Croisement Cambérène – Maristes (par station Titan) – Pharmicie

Abdourahmane – Ecole Japonaise – Keur Ngoor (Rond-point école Mariste) – Pont Hann –

Autoroute – Colobane – Lycée Kennedy – Fass – Gueule Tapée – Hôpital Abass Ndao – Rondpoint Fann – UCAD (Claudel).

TARIFICATION

SECTION 1 : APIX – CITE SOTRAC …………………………………..……..150 Frs

SECTION 2 : APIX –STATION KEUR MASSAR…………………. …………250 Frs

SECTION 3 : APIX – MALIKA PLAGE …………………………….…………300 Frs

SECTION 4: APIX – ROND-POINT GADAYE…………………………….…350 Frs

SECTION 5: APIX – POLICE GUEDIAWAYE…………………………….…400 Frs

SECTION 6: APIX – PIKINE RUE 10 …………………………………………450 Frs

SECTION 7: APIX – PONT HANN……………..………………………………500 Frs

SECTION 8: APIX – LYCEE KENNEDY…………………………………..…550 Frs

SECTION 9: APIX – CLAUDEL……………………………………………600 Frs

SECTION 1: UCAD CLAUDEL- COLOBANE LYCÉE KENNEDY………..150 Frs

SECTION 2 : UCAD CLAUDEL- PONT HANN ……………….………….…250 Frs

SECTION 3 : UCAD CLAUDEL- PIKINE RUE 10 ………………………….300 Frs

SECTION 4: UCAD CLAUDEL- POLICE GUEDIAWAYE ………………..…350 frs

SECTION 5 : UCAD CLAUDEL – ROND-POINT GADAYE …………………400 Frs

SECTION 6 : UCAD CLAUDEL – MALIKA PLAGE ……………………450 Frs

SECTION 7 : UCAD CLAUDEL – STATION KEUR MASSAR ……………500 Frs

SECTION 8 : UCAD CLAUDEL – CITE SOTRAC …………….….……………550 Frs

SECTION 9 : UCAD CLAUDEL – APIX ……………………….…………………..…600 Frs



LIGNE 38



ITINERAIRE

Cité Enseignants – PAI – Golf Fadia – Case ba – Police Parcelles –

Pattesd’oie – Grand Yoff – Castors – Bourguiba – Ecole Police – Rond-point

Fann – UCAD – SAHM.

TARIFICATION

SECTION 1 : CITE DES ENSEIGNANTS – CASE BA ………………150Frs

SECTION 2 : CITE DES ENSEIGNANTS – PATTE D’OIE …….……250Frs

SECTION 3 : CITE DES ENSEIGNANTS – CITE DES EAUX………300Frs

SECTION 4 : CITE DES ENSEIGNANTS – SHAM………………..…350Frs

SECTION 1 : SHAM – CITE DES EAUX…………………….……….150Frs

SECTION 2: SHAM – PATTE D’OIE…………………………….……250 Frs

SECTION 3: SHAM – CASE BA………………………………………300 Frs

SECTION 4 : SHAM – CITE DES ENSEIGNANTS………………….350Frs



LIGNE 39

ITINERAIRE



Lat – Dior –Poste Médine – Rue 6 – Gueule Tapée Claudel –Ecole NormaleBourguiba-Castors-Liberté 6- Marché Grand Yoff- Pont de l’Emergence –

Police Parcelles- Croisement 22-Dior-Diamalaye

TARIFICATION

SECTION 1: LAT DIOR – CANAL IV…………………………………150Frs

SECTION 2: LAT DIOR – STATION CASTORS………………………250Frs

SECTION 3 : LAT DIOR – PONT DE L’EMERGENCE………….…. 300Frs

SECTION 4 : LAT DIOR – DIAMALAYE…………………………… 350Frs

SECTION 1 : DIAMALAYE – PONT DE L’EMERGENCE………..150Frs

SECTION 2 : DIAMALAYE – STATION CASTORS………………250Frs

SECTION 3 : DIAMALAYE – CANAL IV……………………….… 300Frs

SECTION 4 : DIAMALAYE – LAT DIOR………………..…………350Frs

LIGNE 40

ITINERAIRE

ALLER

RETOUR

22

Grand Mbao – Route nationale 1- FassMbao – Poste Thiaroye- Route de

Yarakh – Cafétéria- Maristes- Echangeur Hann- Autoroute – Colobane –

Petersen.

TARIFICATION

SECTION 1 : SIPRES – FASSMBAO………………………………150 Frs

SECTION 2 : SIPRES – POSTE THIAROYE………………………250 Frs

SECTION 3 : SIPRES – YARAKH MAGASIN…………………….300 Frs

SECTION 4 : SIPRES- MARISTES………………………………..350 Frs

SECTION 5 : SIPRES – COLOBANE……………….…….……..…400 Frs

SECTION 6 : SIPRES- PETERSEN………………………..………450 Frs

SECTION 1 : PETERSEN – COLOBANE…………………..…………150 Frs

SECTION 2 : PETERSEN – MARISTE…………………………………250 Frs

SECTION 3 : PETERSEN – YARAKH MAGASIN……………………300 Frs

SECTION 4 : PETERSEN – POSTE THIAROYE………………………350 Frs

SECTION 5 : PETERSEN – FASS MBAO………………………..……400 Frs

SECTION 6 : PETERSEN – SIPRES……………………………………450 Frs



LIGNE 41

ITINERAIRE



Petersen – Allées Papa Gueye Fall – Avenue MalickSy – Echangeur CYRNOS –

Môle 10 – Rond-point môle 8 – Rond-point SCOA – Boulevard du centenaire de

la Commune de Dakar – CAPA – Marché aux poissons – Bountou Pikine –

tallyBoumack – Route des Niayes – Rue 10 prolongée – Police Guédiawaye –

Station Touré – Quartier Cheikh Wade – Marché Ndiarème – Baye Laye –

Daroukhane – Etage Madialé.

TARIFICATION

SECTION 1 : PETERSEN – ROND-POINT SCOA………………..……150 Frs

SECTION 2 : PETERSEN – YARAKH CAPA………………….….……250 Frs

SECTION 3 : PETERSEN – PIKINE……………………………….….…300 Frs

SECTION 4: PETERSEN – CANADA……………………………..……350 Frs

SECTION 5: PETERSEN – GUEDIAWAYE……………………….……400 Frs

SECTION 1: GUEDIAWAYE – CANADA……………….……………150 Frs

SECTION 2: GUEDIAWAYE – BOUNTOU PIKINE……………….…250 Frs

SECTION 3: GUEDIAWAYE – YARAKH CAPA………………………300 Frs

SECTION 4: GUEDIAWAYE – ROND-POINT SCOA……………..….350 Frs

SECTION 5: GUEDIAWAYE – PETERSEN……….……………….……400 Frs



LIGNE 42

ITINERAIRE



Terminus GADAYE – Corniche Guédiawaye – Cité des enseignants – –

Croisement Béthio – Route des Niayes – Case ba – Police des Parcelles Assainies

– Route du stade LSS (Taliboubess) – VDN – Ancienne piste d’envol – Av Cheikh

Anta DIOP – Route principale de Ouakam (Marché) – Boutikou Diallo – Terminus

Ouakam Bayé.

TARIFICATION

SECTION 1 : OUAKAM – ANCIENNE PISTE (C. T.PETIS) …………150 Frs

SECTION 2 : OUAKAM – FOIRE…………………………………….…250 Frs

SECTION 3 : OUAKAM – CASE BI……………………………………300 Frs

SECTION 4 : OUAKAM – PHARMACIE GOLF…………………….…350 Frs

SECTION 5 : OUAKAM – GUEDIAWAYE………………………….…400 Frs

SECTION 1: GUEDIAWAYE – PHARMACIE GOLF……………….…150 Frs

SECTION 2: GUEDIAWAYE – CASE BI………………..…….…….…250 Frs

SECTION 3: GUEDIAWAYE – FOIRE……………………………….…300 Frs

SECTION 4 : GUEDIAWAYE – ANCIENNE PISTE (C.PETITS) …..…350 Frs

SECTION 5 : GUEDIAWAYE – OUAKAM………………………….…400 Frs



LIGNE 43

ITINERAIRE



Ouakam- Terminus D.D.D – Ecole Normale – Bourguiba – Rue 10- G.DakarHLM – Cité des Eaux-Pont Hann-Autoroute – Bountou Pikine -Tally Bou bess –

Police Thiaroye – Tally Diallo -Thierno Ndiaye.

TARIFICATION

SECTION 1 : OUAKAM – EXPRESSO…………………………….…… 150 Frs

SECTION 2 : OUAKAM – RUE10 GRAND DAKAR…………………. 250 Frs

SECTION 3: OUAKAM – ECHANGEUR HANN………………………300 Frs

SECTION 4: OUAKAM – CAMBERENE……………….……………… 350 Frs

SECTION 5: OUAKAM – TEXACO……………………………………..400Frs

SECTION 6: OUAKAM – THIERNO NDIAYE…………………………450 Frs

SECTION 1: THIERNO NDIAYE – TEXACO…………………………..150 Frs

SECTION 2: THIERNO NDIAYE – CAMBERENE…………………….250 Frs

SECTION 3: THIERNO NDIAYE – ECHANGEURHANN……………..300 Frs

SECTION 4: THIERNO NDIAYE – RUE10 GRAND DAKAR……..….350 Frs

SECTION 5: THIERNO NDIAYE – EXPRESSO…………………….….400 Frs

SECTION 6: THIERNO NDIAYE – OUAKAM……………………..…. 450 Frs



LIGNE 44

ITINERAIRE



Grand Mbao- Route Nationale1- FassMbao – SICAP Mbao – Diamaguène –

Poste Thiaroye – Autoroute -Patte d’oie- Pont de l’Emergence – Foire – Ancienne

Piste –Mermoz-Ouakam.

TARIFICATION

SECTION 1: GRANDMBAO –FASSMBAO……………………………150 Frs

SECTION 2: GRANDMBAO – POSTE THIAROYE……………………250 Frs

SECTION 3: GRAND MBAO–BOUNTOUPIKINE…………………..…300 Frs

SECTION 4: GRANDMBAO – STADE L .S .S…………………….……350 Frs

SECTION 5 : GRANDMBAO – FOIRE………………………….………400 Frs

SECTION 6 : GRANDMBAO – ANCIENNE PISTE……………………450 Frs

SECTION 7 : GRANDMBAO – OUAKAM……………………..………500 Frs

SECTION 1 : OUAKAM – ANCIENNE PISTE……………..…….…….150 Frs

SECTION 2: OUAKAM – FOIRE ……………………………….………250 Frs

SECTION 3: OUAKAM – STADE L S S…………………………………300 Frs

SECTION 4: OUAKAM–BOUNTOUPIKINE……………….………….350 Frs

SECTION 5: OUAKAM – POSTE THIAROYE……………..…………..400 Frs

SECTION 6: OUAKAM–FASSMBAO…………………….……………450 Frs

SECTION 7: OUAKAM – GRAND MBAO………………..……………500 Frs



LIGNE 46



ITINERAIRE

SDE SerigneAssane– Guédiawaye – Lycée Limamou Laye-Préfecture- Rue10

Pikine – Cité LobattFall – Route Nationale – Technopole – Croisement

Camberene –Patte d’oie – Grand Yoff- Rond-point Liberté 6 – Derklé – Dieuppeul

(Sapeurs Pompiers) – Stade DembaDiop – Avenue Bourguiba – Ecole Normale –

Avenue Cheikh AntaDiop – Avenue Blaise Diagne – Lat– Dior

TARIFICATION

SECTION 1 : SERIGNE ASSANE – PIKINE RUE 10…………………150Frs

SECTION 2 : SERIGNE ASSANE – SERAS……………………………250Frs

SECTION 3 : SERIGNE ASSANE – ROND POINT LIBERTE VI…… 300Frs

SECTION 4 : SERIGNE ASSANE – STADE DEMBA DIOP………… 350Frs

SECTION 5 : SERIGNE ASSANE – LAT DIOR………………………400Frs

SECTION 1 : LAT DIOR – STADE DEMBA DIOP……………………150Frs

SECTION 2 : LAT DIOR – ROND POINT LIBERTE VI………………250Frs

SECTION 3 : LAT DIOR – SERAS…………………………………….. 300Frs

SECTION 4 : LAT DIOR – PIKINE RUE 10………………………..……350Frs

SECTION 5 : LAT DIOR – SERIGNE ASSANE…………………….…400Frs



LIGNE 45



SECTION 1: KOUNOUNE NGALAM – SEDIMA…………………………………….150 Frs

SECTION 2: KOUNOUNE NGALAM – ROND-POINT PENITENCE ……………..250 Frs

SECTION 3: KOUNOUNE NGALAM – STATION KEUR MASSAR ………….…..300 Frs

SECTION 4: KOUNOUNE NGALAM – TOURNAL BOUNE ………………………350 Frs

SECTION 5: KOUNOUNE NGALAM – STATION YEUMBEUL …………………….400 Frs

SECTION 6: KOUNOUNE NGALAM – SERIGNE ASSANE ……………………….…450 Frs

SECTION 7: KOUNOUNE NGALAM – PREFECTURE GUEDIAWAYE …………500 Frs

SECTION 8: KOUNOUNE NGALAM – PHARMACIE GOLF………………….……550 Frs

SECTION 9: KOUNOUNE NGALAM – PARCELLES EGLISE……………….….…600 Frs

SECTION 1: PARCELLES EGLISE- PHARMACIE GOLF …………………………150Frs

SECTION 2: PARCELLES EGLISE- PREFECTURE GUEDIAWAYE …..…….…..250Frs

SECTION 3: PARCELLES EGLISE- SERIGNE ASSANE ………………………………….300Frs

SECTION 4: PARCELLES EGLISE- STATION YEUMBEUL ………………..….…350Frs

SECTION 5: PARCELLES EGLISE- TOURNAL BOUNE ……………….…….….…400Frs

SECTION 6: PARCELLES EGLISE- : STATION KEUR MASSAR ………..…….….450Frs

SECTION 7: PARCELLES EGLISE- ROND-POINT PENITENCE ……………….…500Frs

SECTION 8: PARCELLES EGLISE- : MARINE FRANCAISE …………………..….550Frs

SECTION 9: PARCELLES EGLISE- : KOUNOUNE NGALAM ………………..…..600Frs



LIGNE 47



ITINERAIRE

Terminus Gare Lat-Dior – Service d’hygiène – Av Blaise DIAGNE – Av Cheikh

Anta DIOP – Av Bourguiba – Route du front de terre – Giratoire Liberté 6 – Av

Hyacinthe THIANDOUM (Grand-Yoff) – Pont de l’Emergence – Route de

l’aéroport – Aéroport LSS – Rond-Point le virage – Route de Ngor – Rond-Point

Almadies – Terminus Almadies

TARIFICATION

SECTION 1: ALMADIES – AEROPORT………………………………150 Frs

SECTION 2: ALMADIES – SDE YOFF………………..……………….250 Frs

SECTION 3: ALMADIES – NABIL CHOUCAIR………………………300 Frs

SECTION 4: ALMADIES – UCAD………………………………………350 Frs

SECTION 5: ALMADIES – LAT – DIOR……………….………………400 Frs

SECTION 1: LAT – DIOR- UCAD ……………………………….…….150 Frs

SECTION 2: LAT – DIOR- CASTORS …………………..……………..250 Frs

SECTION 3: LAT – DIOR- SDE YOFF ……………………………..…300 Frs

SECTION 4: LAT – DIOR- AEROPORT …………………………….…350 Frs

SECTION 5: LAT – DIOR- ALMADIES …………………………….…400 Frs



LIGNE 48



ITINERAIRE

Cité Serigne Mansour – HLM Rufisque – Dioutyba – Route Nationale1 – SIPS

– Bountou Pikine – Autoroute – Patte d’oie – Colobane – RTS – Poste Médine –

Lat – Dior.

TARIFICATION

SECTION 1 : CITE .S. MANSOUR – DIOUTYBA……………………150Frs

SECTION 2 : CITE .S. MANSOUR – KEURMASS……………….……250Frs

SECTION 3 : CITE .S. MANSOUR – POSTE THIAROYE……..……300Frs

SECTION 4 : CITE .S. MANSOUR – PATTE D’OIE…………………350Frs

SECTION 5 : CITE .S. MANSOUR – COLOBANE………….…….…400Frs

SECTION 6 : CITÉ .S. MANSOUR – LAT – DIOR……………………450Frs

SECTION 1 : LAT-DIOR – COLOBANE……………….……….………150Frs

SECTION 2 : LAT-DIOR – CAMBERENE………………………..……250Frs

SECTION 3: LAT-DIOR – POSTE THIAROYE……………….……… 300 Frs

SECTION 4 : LAT-DIOR – KEUR MASSAR……………………….…350Frs

SECTION 5 : LAT-DIOR – DIOUTYBA…………………………….…400Frs

SECTION 6 : LAT-DIOR – CITE S. MANSOUR……………..……… 450Frs



LIGNE 49



ITINERAIRE

Gadaye– Marché Khelcom– Carrefour SerigneAssane –Marché Ndiaréme- Deux

voies Notaire– Arrêt Dial Mbaye– Stade Amadou Barry– Lycée Canada –

Route des Niayes – TallyIcotaf Pikine– Marché aux poissons- SERAS – Route de

Rufisque –CAPA – Echangeur de HANN – Liberté 6 -Sacré Cœur- Mermoz RondPoint Cheikh Béthio- Ouakam – Mamelles- Rond-Point Almadies – Ngor.

TARIFICATION

SECTION 1 : GADAYE – ROND POINT TRIBUNAL………….…150Frs

SECTION 2 : GADAYE – MARCHE CENTRAL…………………. 250Frs

SECTION 3 : GADAYE – CAPA…………………….……………..300Frs

SECTION 4 : GADAYE – MERMOZ…………………………..…. 350Frs

SECTION 5: GADAYE – OUAKAM………………………………400Frs

SECTION 6: GADAYE – NGOR……………………………………450Frs

SECTION 1: NGOR – OUAKAM……………………………….150Frs

SECTION 2: NGOR – MERMOZ………….………..….…..……250Frs

SECTION 3: NGOR – CAPA………………….………….….….300Frs

SECTION 4: NGOR – MARCHE CENTRAL………………..…350Frs

SECTION 5: NGOR – ROND POINT TRIBUNAL……………400Frs

SECTION 6 : NGOR – GADAYE………………………….……450Frs



LIGNE 50

ITINERAIRE



Terminus Petersen – Allées papa Gueye FALL – Av Malick SY – Echangeur

Cyrnos – Mole 10 – Mole 8 – Rocade FannBel-Air – Pont de Colobane – Autoroute

– Echangeur patte d’oie – Croisement Cambérène – Bountou Pikine – Tally

ICOTAF – Route des Niayes – Police Thiaroye – Tally Diallo – Route de Yeumbeul

– Béne Baraque – Malika Cimetière – Terminus Malika Plage

TARIFICATION

SECTION 1: MALIKA – TALLY BOUKHONK….…….………….…150 Frs

SECTION 2: MALIKA – CROISEMENT TALLY DIALLO…………250 Frs

SECTION 3: MALIKA – BOUNTOU PIKINE……………….……….300 Frs

SECTION 4: MALIKA – CROISEMENT CAMBERENE……….….…350 Frs

SECTION 5: MALIKA – COLOBANE………………………….………400 Frs

SECTION 6: MALIKA – PETERSEN…………………………….…..…450 Frs

SECTION 1: PETERSEN – COLOBANE…………….…………………150 Frs

SECTION 2: PETERSEN – CROISEMENT CAMBERENE ……………250 Frs

SECTION 3: PETERSEN – BOUNTOU PIKINE ………..…………..…300 Frs

SECTION 4: PETERSEN – CROISEMENT TALLY DIALLO ………350 Frs

SECTION 5: PETERSEN – TALLY BOUKHONK ………………….400 Frs

SECTION 6: PETERSEN – MALIKA……………………………..……450 Frs



LIGNE 51

ITINERAIRE



Jaxaay – Station KeurMassar – Hôpital KeurMassar – Route de Boune –

Yeumbeul – Tally Diallo – Route des Niayes – TallyIcotaf – Bountou Pikine –

Gare des Baux Maraichers.

TARIFICATION

SECTION 1: JAXAAY- STATION KEUR MASSAR…………….150 Frs

SECTION 2: JAXAAY – MBEDOU FASS…………………………250Frs

SECTION 3: JAXAAY- CROISEMENT TALLY DIALLO………..300Frs

SECTION 4: JAXAAY – POLICE THIAROYE……………………350 Frs

SECTION 5 : JAXAAY – GARE BAUX MARAICHERS…………400 Frs

SECTION 1 : GARE BAUX MARAICHERS – POLICE THIAROYE…150 Frs

SECTION 2 : GARE BAUX MARAICHERS – TALLY DIALLO…..…250 Frs

SECTION 3 : GARE BAUX MARAICHERS – MBEDOU FASS………300 Frs

SECTION 4 : GARE BAUX MARAICHERS – ST° KEUR MASSAR…350 Frs

SECTION 5 : GARE BAUX MARAICHERS – JAXAAY…………..…400 Frs



LIGNE 52



ITINERAIRE

Eglise Bountou Pikine – Marché Chavanel – TallyBoumack – Route des Niayes

– Police Thiaroye – Tally Diallo – Yeumbeul – Bène Baraque – Malika –

HopitalKeurMassar – Station KeurMassar

.TARIFICATION

SECTION 1: JAXAAY 2——–STATION KEUR MASSAR……………150 F

SECTION 2: JAXAAY 2——— TALLY BOU KHONK……………..…250 F

SECTION 3: JAXAAY 2 ………….TOURNAL TALLY DIALLO………300 F

SECTION 4: JAXAAY 2————- TALLY BOUMACK………………350 F

SECTION 5: JAXAAY 2—- BAUX-MARAICHERS ……………………400 F

SECTION 1: BAUX-MARAICHERS—– TALLY BOUMACK……..…150 F

SECTION 2 : BAUX-MARAICHERS— STATION TOTAL YEUMBEUL…..….…..250 F

SECTION 3 : BAUX-MARAICHERS—— KAW MONTAGNE …….…300 F

SECTION 4 : BAUX-MARAICHERS—— SHELL KEUR MASSAR …350 F

SECTION 5 : BAUX-MARAICHERS——–JAXAAY 2……..………….450 F



LIGNE 53

ITINERAIRE



KeurMassar (Marché) – Terminus P11 – Croisement Tivaouane Peulh – SAFCO

– Niacourab – Croisement Niagues – Ndiakhirate – Keur Ndiaye Lô – Hôpital

YoussouMbargane – Dangou – SONADIS – Poste Courant – SOCOCIM – Bargny

– Diamniadio –Sébikhotane.

TARIFICATION

SECTION 1: KEUR MASSAR – CITE SAFCO……………….…..….…150Frs

SECTION 2: KEUR MASSAR – NIAGUES………………..………….…250Frs

SECTION 3: KEUR MASSAR – CITE DOUDOU BASSE…….…..……300Frs

SECTION 4: KEUR MASSAR – KEUR NDIAYE LO…………………..350Frs

SECTION 5: KEUR MASSAR – SONADIS………………………………400Frs

SECTION 6: KEUR MASSAR – SOCOCIM……………………….…… 450Frs

SECTION 7: KEUR MASSAR – BARGNY………………………………500Frs

SECTION 8: KEUR MASSAR – SEBIKHOTANE…………………….…550Frs

SECTION 1 : SEBIKHOTANE – BARGNY…………………………..… 150Frs

SECTION 2 : SEBIKHOTANE – SOCOCIM………………..……………250Frs

SECTION 3 : SEBIKHOTANE – SONADIS……………………….….…300Frs

SECTION 4 : SEBIKHOTANE – KEUR NDIAYE LO………..…………350Frs

SECTION 5 : SEBIKHOTANE – CITE DOUDOU BASSE……………..400Frs

SECTION 6 : SEBIKHOTANE – NIAGUES………………….…….……450Frs

SECTION 7 : SEBIKHOTANE – CITE SAFCO…………………………500Frs

SECTION 8 : SEBIKHOTANE – KEUR MASSAR…………..………… 550Frs



LIGNE 54

ITINERAIRE



Terminus KeurMassar (Cité Sotrac) – Station KeurMassar – MTOA – Route de

Boune – Mbédou FASS – FassMbao – Route nationale N° 1 – Poste Thiaroye –

Rond -Point Seven Up – Bld centenaire de la commune de Dakar – Place Bakou –

Pont de Colobane – Canal 4 – Terminus Université Cheikh Anta DIOP.

TARIFICATION

SECTION 1: UCAD – ELTON COLOBANE…………………..….…….150 Frs

SECTION 2: UCAD – CAPA……………………………………….…….250 Frs

SECTION 3: UCAD – POSTE THIAROYE………………………..…….300 Frs

SECTION 4: UCAD – RAIL BA FASS MBAO………………….……….350 Frs

SECTION 5: UCAD – KEUR MASSAR MTOA…………………..…….400 Frs

SECTION 1: KEUR MASSAR MTOA – RAIL BA FASS MBAO…..…150 Frs

SECTION 2: KEUR MASSAR MTOA – POSTE THIAROYE.……..….250 Frs

SECTION 3: KEUR MASSAR MTOA – CAPA……….…………….….300 Frs

SECTION 4: KEUR MASSAR MTOA – ELTON COLOBANE…….….350 Frs

SECTION 5: KEUR MASSAR MTOA – UCAD……………….…….400 Frs



LIGNE 55

ITINERAIRE



Terminus Rufisque SONADIS – Boulevard Maurice GUEYE – Route Nationale

N° 1 – KeurMbaye FALL – Croisement keurMassar – Poste Thiaroye – Bountou

Pikine – Croisement Cambérène – Echangeur patte d’oie – Autoroute – Av Malick

SY – Allées Papa Gueye FALL – Terminus Petersen.

TARIFICATION

SECTION 1 : PETERSEN – COLOBANE……….……………………….150 Frs

SECTION 2 : PETERSEN – PATTE D’OIE……………………………….250 Frs

SECTION 3 : PETERSEN – CITE LOBATT FALL……….…………….300 Frs

SECTION 4 : PETERSEN – POSTE THIAROYE………………….…….350 Frs

SECTION 5 : PETERSEN – CROISEMENT KEUR MASSAR…..……..400 Frs

SECTION 6 : PETERSEN – RUFISQUE……….…………………….….450 Frs

SECTION 1 : RUFISQUE – CROISEMENT KEUR MASSAR.……..….150 Frs

SECTION 2 : RUFISQUE – POSTE THIAROYE.……..………………..250 Frs

SECTION 3 : RUFISQUE – CITE LOBATT FALL.…………………….300 Frs

SECTION 4 : RUFISQUE – PATTE D’OIE.……..…………………….350 Frs

SECTION 5 : RUFISQUE – COLOBANE.……………………………….400 Frs

SECTION 6 : RUFISQUE – PETERSEN.……………………………..….450 Frs



LIGNE 56

ITINERAIRE



Terminus Jaxaay2 – Cité Mame Dior – Rond-point SHELL Keur Massar –

Croisement KeurMassar – Poste Thiaroye – Bountou Pikine – Croisement

Cambérène – Echangeur patte d’oie – Autoroute – Av Malick SY – Allées Papa

Gueye FALL – Terminus Petersen.

TARIFICATION

SECTION 1: KEUR MASSAR U 11 – STATION KEUR MASSAR……150 Frs

SECTION 2: KEUR MASSAR U 11 – CROISE. KEUR MASSAR….…250 Frs

SECTION 3: KEUR MASSAR U 11 – POSTE THIAROYE………….…300 Frs

SECTION 4: KEUR MASSAR U 11 – BOUNTOU PIKINE……………350 Frs

SECTION 5: KEUR MASSAR U 11 – COLOBANE……………….……400 Frs

SECTION 6: KEUR MASSAR U 11 – PETERSEN………………………450 Frs

SECTION 1: PETERSEN – COLOBANE ……….………………………150 Frs

SECTION 2: PETERSEN – BOUNTOU PIKINE ……….………………250 Frs

SECTION 3: PETERSEN – POSTE THIAROYE …………….…………300 Frs

SECTION 4: PETERSEN – CROISEMENT KEUR MASSAR…….……350 Frs

SECTION 5: PETERSEN – STATION KEUR MASSAR…………….…400 Frs

SECTION 6: PETERSEN – KEUR MASSAR U 11 …………………..…450 Frs



LIGNE 57

ITINERAIRE



Terminus Rufisque Gouye Mouride – Marché Colobane Rufisque – Poste

Courant – Bd Maurice GUEYE – Route nationale N°1 – KeurMbaye FALL –

Croisement keurMassar – Poste Thiaroye – Bountou Pikine – Croisement

Cambérène – Pont de l’Emergence – Grand – Yoff – Av Hyacinthe THIANDOUM

– Terminus Giratoire Liberté 6.

TARIFICATION

SECTION 1 : LIBERTE 6 – PATTE D’OIE………………….……………150 Frs

SECTION 2 : LIBERTE 6 – CITE LOBATT FALL………….………..…250 Frs

SECTION 3 : LIBERTE 6 – POSTE THIAROYE………………………..…300 Frs

SECTION 4 : LIBERTE 6 – CROISEMENT K. MASSAR……..…….…350 Frs

SECTION 5 : LIBERTE 6 – DJIOUTI BA……………….………………400 Frs

SECTION 6 : LIBERTE 6 – GOUYE MOURIDE RUFISQUE……….…450 Frs

SECTION 1 : GOUYE MOURIDE – DJIOUTIBA…………………….…150 Frs

SECTION 2 : GOUYE MOURIDE – CROISEMENT K.MASSAR………250 Frs

SECTION 3 : GOUYE MOURIDE – POSTE THIAROYE…………….…300 Frs

SECTION 4 : GOUYE MOURIDE – CITE LOBATT FALL……….……350 Frs

SECTION 5 : GOUYE MOURIDE – PATTE D’OIE…………….…….…400 Frs

SECTION 6 : GOUYE MOURIDE – LIBERTE 6……………………..…450 Frs



LIGNE 58



ITINERAIRE

FassMbao (Rail-ba) – Route Nationale1- FassMbao – SicapMbao – Diamaguène

– Poste Thiaroye – Péage -Echangeur Hann – Avenue Bourguiba – Ecole Normale

– UCAD – SHAM.

TARIFICATION

SECTION 1: FASS MBAO – POSTE THIAROYE………………………150 Frs

SECTION 2: FASS MBAO – CASTORS…………………………………250 Frs

SECTION 3: FASS MBAO – ECOLE NORMALE………………………300 Frs

SECTION 4: FASS MBAO – SHAM………………………………………350Frs

SECTION 1: SHAM – ECOLE NORMALE……………………..………150 Frs

SECTION 2: SHAM – CASTORS…………………………………………250 Frs

SECTION 3: SHAM – POSTE THIAROYE……………….……….……300 Frs

SECTION 4: SHAM – FASS MBAO…………………………………..…350 Frs



LIGNE 59



ITINERAIRE

Stade L.S.S – Police Parcelles – Case – ba – Pharmacie Golf- HLM Guédiawaye

– Canada – Route des Niayes – Police Thiaroye – Tally Diallo – Route de Yeumbeul

– Boune –MTOA – Zone de recasement- Mbarou Samba Dème (Mbeubeuss).

TARIFICATION

SECTION 1 : STADE AMITIE – GOLF…………………………………150 Frs

SECTION 2 : STADE AMITIE – CANADA……………………..………250 Frs

SECTION 3 : STADE AMITIE – TALLY DIALLO………..……………300 Frs

SECTION 4 : STADE AMITIE – TOURNAL YEUMBEUL……………350 Frs

SECTION 5 : STADE AMITIE – STATION MTOA………….…………400 Frs

SECTION 6 : STADE AMITIE – ZONE RECASEMENT……..………..450 Frs

SECTION 1 : ZONE DE RECASEMENT – STATION MTOA…………150 Frs

SECTION 2 : ZONE DE RECASEMENT – TOURNAL YEUMBEUL….250 Frs

SECTION 3 : ZONE DE RECASEMENT – TALLY DIALLO…………300 Frs

SECTION 4 : ZONE DE RECASEMENT – CANADA…………………350 Frs

SECTION 5 : ZONE DE RECASEMENT – GOLF………………..…….400 Frs

SECTION 6 : ZONE DE RECASEMENT – STADE AMITIE …….……450 Frs



LIGNE 60



ITINERAIRE

Colobane– Autoroute – Route Nationale- Diamaguene – SicapMbao – Fass

Mbao – Croisement Keu rMassar – Dioutyba (Rufisque) – SONADIS –

SOCOCIM – Bargny.

TARIFICATION

SECTION 1 : COLOBANE – PATTE D’OIE…………………….………150 Frs

SECTION 2 : COLOBANE – SERAS……………………………………..250 Frs

SECTION 3 : COLOBANE – P.THIAROYE…………………………….300 Frs

SECTION 4 : COLOBANE – GRAND MBAO…………………………..350 Frs

SECTION 5 : COLOBANE – SONADIS……………………………………….400 Frs

SECTION 6: COLOBANE – SOCOCIM……………………………………….450 Frs

SECTION 7: COLOBANE – BARGNY…………………………………..500 Frs

SECTION 1: BARGNY – SOCOCIM………………………………. ………….150 Frs

SECTION 2: BARGNY – DIOUTIBA…………………………………….250 Frs

SECTION 3: BARGNY – CROISEMENT KEUR MASSAR……………300 Frs

SECTION 4: BARGNY – P.THIAROYE…………………………………..350 Frs

SECTION 5: BARGNY – CAMBERENE……………………………..…400 Frs

SECTION 6: BARGNY – PATTE D’OIE………………………………..450 Frs

SECTION 7: BARGNY – COLOBANE…………………………….……500 Frs



LIGNE 61



ITINERAIRE

Keur Massar – Route Nationale 1 –FassMbao -SicapMbao – Poste Thiaroye –

Autoroute – Patte d’oie – Dispensaire Nabil Choucair – Aéroport – Almadies

TARIFICATION

SECTION 1 : KEUR MASSAR – ROUTE NATIONALE……………….150 Frs

SECTION 2: KEUR MASSAR – POSTE THIAROYE……………………250 Frs

SECTION 3: KEUR MASSAR – CITE LOBATT FALL…………………300 Frs

SECTION 4: KEUR MASSAR – NABIL CHOUCAIR……………….…350 Frs

SECTION 5: KEUR MASSAR – SDE YOFF……………………………..400 Frs

SECTION 6: KEUR MASSAR – AEROPORT……………………..……450 Frs

SECTION 7: KEUR MASSAR – ALMADIES……………….………..…500 Frs

SECTION 1: ALMADIES – AEROPORT……………………..…………150 Frs

SECTION 2: ALMADIES – SDE YOFF…………………………..……..250 Frs

SECTION 3: ALMADIES – NABILCHOUCAIR………………..………300 Frs

SECTION 4: ALMADIES – CITE LOBAL FALL………….……………350 Frs

SECTION 5: ALMADIES – POSTE THIAROYE……………………..400 Frs

SECTION 6 : ALMADIES – ROUTE NATIONALE………………….…450 Frs

SECTION 7 : ALMADIES – KEUR MASSAR………………………..…500 Frs



LIGNE 62



ITINERAIRE

Arrêt Cherif (Rufisque) – Arafat – Marché Mardi – Poste Courant – SONADIS –

Dangou – Fass Rufisque – HLM Rufisque – Dioutyba – Route Nationale 1 –

Poste Thiaroye – Autoroute à péage – Cité des Eaux – HLM – Colobane – Fass

– UCAD – Penc mi (Gueule Tapée).

TARIFICATION

SECTION 1: ARRET CHERIF – DIOUTIBA…………………………… 150Frs

SECTION 2: ARRET CHERIF – CROISEMENT KEUR MASSAR……250Frs

SECTION 3: ARRET CHERIF – POSTE THIAROYE……….…………. 300Frs

SECTION 4: ARRET CHERIF – BOUNTOU PIKINE ……….………… 350Frs

SECTION 5: ARRET CHERIF – CITE DES EAUX………………….….400Frs

SECTION 6: ARRET CHERIF – HLM………………………………..…450 Frs

SECTION 7: ARRET CHERIF – PENC MI……………………..…….… 500Frs

SECTION 1: PENC MI – HLM ………………………………… .….…..150Frs

SECTION 2: PENC MI – CITE DES EAUX………………………….… 250Frs

SECTION 3: PENC MI – BOUNTOU PIKINE……………………….… 300Frs

SECTION 4: PENC MI – POSTE THIAROYE……………………….… 350Frs

SECTION 5: PENC MI – CROISEMENT KEUR MASSAR……………400Frs

SECTION 6: PENC MI – DIOUTIBA ……………………………………450Frs

SECTION 7: PENC MI – ARRET CHERIF…………………………..… 500Frs



LIGNE 63



ITINERAIRE

Terminus Stade LSS – Route du stade (Taliboubess) – Police des parcelles

assainies – Rond-point Cambérène (Case bi) – Croisement Cambérène – Bountou

Pikine – Poste Thiaroye – Croisement KeurMassar – KeurMbaye FALL – Rondpoint Djouti Ba Rufisque – Route des HLM Rufisque – Stade de Rufisque – Rufisque

Nord 73 – Arrêt Khaar – Passage à niveau – Rond-point Arafat – Marché Mardi –

Terminus Camp Marchand Rufisque.

TARIFICATION

SECTION 1 : RUFISQUE ARAFAT- DJOUTI BI……….………………150 Frs

SECTION 2 : RUFISQUE ARAFAT – CROISEMENT K. MASSAR…..250 Frs

SECTION 3 : RUFISQUE ARAFAT – POSTE THIAROYE……………300 Frs

SECTION 4 : RUFISQUE ARAFA – CITE LOBATT FALL……………350 Frs

SECTION 5 : RUFISQUE ARA – CASE BI……….………………….…400 Frs

SECTION 6 : RUFISQUE ARAFAT – STADE AMITIE…….…….……450 Frs

SECTION 1 : STADE AMITIE – CASE BI……….………………………150 Frs

SECTION 2 : STADE AMITIE – CITE LOBATT FALL…….…….……250 Frs

SECTION 3 : STADE AMITIE – POSTE THIAROYE……….…………300 Frs

SECTION 4 : STADE AMITIE – CROISEMENT K. MASSAR…..…….350 Frs

SECTION 5 : STADE AMITIE – DJOUTI BI……….……………………400 Frs

SECTION 6 : STADE AMITIE – RUFISQUE ARAFAT………..………450 Frs



LIGNE 64



ITINERAIRE

Diamniadio – Bargny – Thiawlène – Boulevard Maurice Gueye – Rond-point

Dioutyba – KeurMbayeFall – Croisement KeurMassar – Poste Thiaroye –

Bountou Pikine – TallyBoumack – Route des Niayes – Tribunal de Pikine –

Croisement PAI – Terminus 72 – Arrêt Dial Mbaay – Notaire.

TARIFICATION

SECTION 1: NOTAIRE GUEDIAWAYE – STATION TALLY BOUMAC….150 Frs

SECTION 2: NOTAIRE GUEDIAWAYE- BOUNTOU PIKINE…………….250 Frs

SECTION 3: NOTAIRE GUEDIAWAYE – POSTE THIAROYE………..…….300 Frs

SECTION 4: NOTAIRE GUEDIAWAYE – KEUR MBAYE FALL……….….350 Frs

SECTION 5: NOTAIRE GUEDIAWAYE – DIOUTIBA …………….……….400 Frs

SECTION 6: NOTAIRE GUEDIAWAYE – GARAGE THIAKHANE……….450 Frs

SECTION 7: NOTAIRE GUEDIAWAYE – BARGNY ……………………….500 Frs

SECTION 8: NOTAIRE GUEDIAWAYE – DIAMNIADIO…………………..550 Frs

SECTION 1: DIAMNIADIO – BARGNY…………………………….…………….150 Frs

SECTION 2: DIAMNIADIO – GARAGE THIAKHANE……….…….………..….250 Frs

SECTION 3: DIAMNIADIO – DIOUTIBA………………………………………….300 Frs

SECTION 4: DIAMNIADIO – KEUR MBAYE FALL…………….………….…….350 Frs

SECTION 5: DIAMNIADIO – POSTE THIAROYE……………….……………….400 Frs

SECTION 6: DIAMNIADIO- BOUNTOU PIKINE…………………….………..….450 Frs

SECTION 7: DIAMNIADIO – STATION TALLY BOUMACK…….…………..….500 Frs

SECTION 8: DIAMNIADIO – NOTAIRE GUEDIAWAYE…………………..…….550 Frs



LIGNE 65



ITINERAIRE

Terminus Gare Routière de Colobane – Rocade Fann Bel-Air – Place Bakou –

Bld du centenaire de la commune de Dakar – Rond-Point Seven Up – Poste

Thiaroye – Croisement KeurMassar – Rond-point Station SHELL KeurMassar –

Route de Jaxxay – Collège la liberté – Centre de Jaxaay – Terminus Jaxaay 2.

TARIFICATION

SECTION 1: COLOBANE – CAPA…………………………..…….150 Frs

SECTION 2: COLOBANE – MARCHE CENTRAL AUX POISSONS…….250 Frs

SECTION 3: COLOBANE – POSTE THIAROYE………………….300 Frs

SECTION 4: COLOBANE – CROISEMENT KEUR MASSAR..….350 Frs

SECTION 5: COLOBANE – STATION KEUR MASSAR……..….400 Frs

SECTION 6: COLOBANE – JAXAAY …………………………….450 Frs

SECTION 1: JAXAAY – STATION KEUR MASSAR………………….150 Frs

SECTION 2: JAXAAY – CROISEMENT KEUR MASSAR…….………250 Frs

SECTION 3: JAXAAY – POSTE THIAROYE……………………………300 Frs

SECTION 4: JAXAAY – MARCHE CENTRAL AUX POISSONS……350 Frs

SECTION 5: JAXAAY – CAPA………………………………………….400 Frs

SECTION 6: JAXAAY – COLOBANE…………………………..……..450 Frs



LIGNE 66

ITINERAIRE



Yoff – Route de l’Aéroport –Patte d’oie –Croisement Cambérène – Cité Lobatt

Fall – Bountou Pikine – SIPS – Poste Thiaroye – Diamaguene – FassMbao –

Croisement KeurMassar – KeurMbaye Fall – Croisement Grand Mbao – Cap des

Biches – SONADIS – Poste Courant – Castors – Camp Marchand – Hôpital

Youssou Mbargane – Keur Ndiaye Lô – Bambilor – Gorom 2 – Gorom 1.

TARIFICATION

SECTION 1: YOFF – NABIL CHOUKAIR…………………….…….……………150 Frs

SECTION 2: YOFF – CROISEMENT CAMBERENE …………………………..…250 Frs

SECTION 3: YOFF – BOUNTOU PIKINE…………………….……..…..………..300 Frs

SECTION 4: YOFF – FASS MBAO…………………………….…….……………350 Frs

SECTION 5: YOFF – GRAND MBAO…………………………………….….…….400 Frs

SECTION 6: YOFF – SONADIS………………………….……………….….….….450 Frs

SECTION 7: YOFF – ARRET CHERIF…………….………………………..……..500 Frs

SECTION 8: YOFF – KEUR NDIAYE LO………………………….………….….550 Frs

SECTION 9: YOFF – SANGALKAM…………………………….…………………600 Frs

SECTION 10:YOFF – GOROM…………………………………………….…….…650 Frs

SECTION 1: GOROM – SANGALKAM……………………………………….…..150 Frs

SECTION 2: GOROM – KEUR NDIAYE LO………………………………….…..250 Frs

SECTION 3: GOROM – RUFISQUE……………………….………………………300 Frs

SECTION 4: GOROM – RUFSAK……………………………………………….…..350 Frs

SECTION 5: GOROM – FASS MBAO………………………………………….…..400 Frs

SECTION 6: GOROM – CINEMA THIAROYE…………………………………….450 Frs

SECTION 7: GOROM – CROISEMENT CAMBERENE………………………..…..500 Frs

SECTION 8: GOROM – ROND POINT PATT D’OIE……………………..………..550 Frs

SECTION 9: GOROM – NABIL CHOUKAIR…………………………………….…600 Frs

SECTION 10: GOROM – YOFF………………………………………………..……650Frs



LIGNE 67

ITINERAIRE



Thiawlène– SONADIS – Imprimerie Nationale – Cap des Biches – Grand Mbao

– Keur Mbaye Fall – Fass Mbao – Diamaguène – Poste Thiaroye – SIPS – Route

de Hann – SERAS – Tableau Ferrailles – CAPA – Cité des Eaux – Avenue

Bourguiba – Score Liberté – Ecole Normale – Mermoz – Entrée Ouakam – Cité

Avion – Boutique Diallo (Ouakam).

TARIFICATION

SECTION 1 : RUFISQUE BATA – DJOUTI BA………………………..150 Frs

SECTION 2 : RUFISQUE BATA – CROISEMENT K.MASSAR………250 Frs

SECTION 3 : RUFISQUE BATA – POSTE THIAROYE…………….….300 Frs

SECTION 4 : RUFISQUE BATA – YARAKH CAFETARIAT……..….350 Frs

SECTION 5 : RUFISQUE BATA – CITE DES EAUX………………….400 Frs

SECTION 6 : RUFISQUE BATA – JET D’EAU………………………..450 Frs

SECTION 7 : RUFISQUE BATA – ELTON………………………….….500 Frs

SECTION 8 : RUFISQUE BATA – OUAKAM…………………….…….550 Frs

SECTION 1 : OUAKAM – ELTON……………………………………….150 Frs

SECTION 2 : OUAKAM – JET D’EAU………………………………….250 Frs

SECTION 3 : OUAKAM – CITE DES EAUX…………..……………….300 Frs

SECTION 4 : OUAKAM – YARAKH CAFETARIAT….……………….350 Frs

SECTION 5 : OUAKAM – POSTE THIAROYE………………….……….400 Frs

SECTION 6 : OUAKAM – CROISEMENT K. MASSAR……….……….450 Frs

SECTION 7 : OUAKAM – DJOUTI BA………………………………….500 Frs

SECTION 8 : OUAKAM – RUFISQUE BATA………………………….550 Frs



LIGNE 68



ITINERAIRE

Sébikhotane – Diamniadio – Bargny – Rufisque – Croisement KeurMassar –

Station KeurMassar – Route de Malika – YeumbeulBéne Baraque – Station

Yeumbeul.

TARIFICATION

SECTION 1: SEBIKHOTANE – DIAMNIADIO…………………….…. 150Frs

SECTION 2: SEBIKHOTANE – BARGNY…………………………..…. 250Frs

SECTION 3: SEBIKHOTANE – SOCOCIM………………………….. 300Frs

SECTION 4: SEBIKHOTANE – DIOUTIBA…………………………..350Frs

SECTION 5: SEBIKHOTANE – CROISEMENT KEUR MASSAR……400Frs

SECTION 6: SEBIKHOTANE – STATION KEUR MASSAR…………450Frs

SECTION 7: SEBIKHOTANE – YEUMBEUL……………….………. 500Frs

SECTION 1: YEUMBEUL – STATION KEUR MASSAR……….…..… 150Frs

SECTION 2: YEUMBEUL – CROISEMENT KEUR MASSAR…….….. 250Frs

SECTION 3: YEUMBEUL – DIOUTIBA…………………………….….. 300Frs

SECTION 4: YEUMBEUL – SOCOCIM…………………………..……. 350Frs

SECTION 5: YEUMBEUL – BARGNY…………………………………. 400Frs

SECTION 6: YEUMBEUL – DIAMNIADIO……………………………. 450Frs

SECTION 7: YEUMBEUL – SEBIKHOTANE………………………… 500Frs



LIGNE 69



ITINERAIRE

Terminus Diamalaye – Croisement Dior – Sapeurs-pompiers parcelles –

Croisement 22 – Route des Niayes – Rond-Point Cambérène (case bi) – Croisement

Cambérène – Branche Est autoroute – Bountou Pikine – Poste Thiaroye –

Croisement keurMassar – Rond-Point Station SHELL KeurMassar – Terminus

P11 KeurMassar – Terminus Tivaouane Peulh.

TARIFICATION

SECTION 1: NAMORA – TERMINUS KEUR MASSAR………150 Frs

SECTION 2: NAMORA – STATION KEUR MASSAR……………….250 Frs

SECTION 3: NAMORA – NATIONALE………………………………300Frs

SECTION 4: NAMORA – POSTE THIAROYE…………………………350Frs

SECTION 5: NAMORA – PIKINE ……………………….………………400Frs

SECTION 6: NAMORA – CASE BA…………………………………..450 Frs

SECTION 7: NAMORA – DIAMALAYE……………..………………500 Frs

SECTION 1: DIAMALAYE – CASE BA…………………..……………150 Frs

SECTION 2: DIAMALAYE – PIKINE ………………………………….…250 Frs

SECTION 3: DIAMALAYE – POSTE THIAROYE……………………… 300 Frs

SECTION 4: DIAMALAYE – NATIONALE……………………….….350 Frs

SECTION 5: DIAMALAYE – STATION KEUR MASSAR………..….400 Frs

SECTION 6: DIAMALAYE – TERMINUS KEUR MASSAR…………450 Frs

SECTION 7: DIAMALAYE -NAMORA………………………..…….500 Frs



LIGNE 70



ITINERAIRE

Terminus DaroukhaneKeurSérigneAssane – SDE Guédiawaye – Marché

Boubess – Bld des martyrs – Poste de Guédiawaye – Route des Niayes prolongée –

Police Thiaroye – Poste Thiaroye – Diamaguène -Croisement keurMassar –

Rond-Point Station SHELL KeurMassar – Route de Jaxaay – Croisement Mame

Abdou – Terminus Jaxaay 2.

TARIFICATION

SECTION 1 : JAXAAY – STATION KEUR MASSAR………………….150 Frs

SECTION 2 : JAXAAY – CROISEMENT K.MASSAR…………..…….250 Frs

SECTION 3 : JAXAAY – POSTE THIAROYE………………………….300 Frs

SECTION 4 : JAXAAY – PIKINE (TALLY BOUMACK) ………….….350 Frs

SECTION 5: JAXAAY – GUEDIAWAYE (S. ASSANE) …….……….400 Frs

SECTION 1: GUEDIAWAYE – PIKINE (TALLY BOUMAC……..….150 Frs

SECTION 2: GUEDIAWAYE – POSTE THIAROYE………………….250 Frs

SECTION 3: GUEDIAWAYE – CROISEMENT K.MASSAR……..….300 Frs

SECTION 4: GUEDIAWAYE – STATION K. MASSA…………………350 Frs

SECTION 5: GUEDIAWAYE – JAXAAY………………………………400 Frs



LIGNE 71



ITINERAIRE

KeurMassarExtension– Station KeurMassar – Croisement KeurMassar – Petit

Mbao – FassMbao – Poste Thiaroye – Bountou Pikine – Croisement Cambérène–

Castors – HLM – garage Guédiawaye – BèneTally – NiaryTally – Grand Dakar

– Rue 10 – Poste Fann – Université – Claudel.

TARIFICATION

SECTION 1: KEUR MASSAR – CROISEMENT KEUR MASSAR…….…………150Frs

SECTION 2: KEUR MASSAR – POSTE THIAROYE……………….…..…….……250 Frs

SECTION 3: KEUR MASSAR – CITE LOBATE FALL……………..….…….……300 Frs

SECTION 4: KEUR MASSAR – PATTE D’OIE …………………………..…….…350Frs

SECTION 5: KEUR MASSAR – HLM…………………………..………….….……400Frs

SECTION 6: KEUR MASSAR – CLAUDEL……………….………………………450 Frs

SECTION 1: CLAUDEL – GARAGE GUEDIAWAYE………………………….…150 Frs

SECTION 2: CLAUDEL – PATTE D’OIE…………………………………..…….…250Frs

SECTION 3: CLAUDEL – CITE LOBATE FALL…………………….………….…300 Frs

SECTION 4: CLAUDEL – POSTE THIAROYE……………………..………….….350Frs

SECTION 5: CLAUDEL – CROISSEMENT KEUR MASSAR…….………………400Frs

SECTION 6: CLAUDEL – MAISON DE LA FEMME KEUR MASSAR……….…450Frs



LIGNE 72

ITINERAIRE



Terminus Guédiawaye Cité des enseignants – Av Oumar Foutiyou TALL (Golf

Nord) – Route des Niayes – Police Thiaroye – Poste Thiaroye – Route Nationale

N°1 – Croisement Keur Massar – Keur Mbaye FALL – Croisement ZAC Mbao –

ZacMBao – Allées Médina ZAC – Cité Capec – Route des HLM Rufisque – RondPoint Djouti Ba Rufisque – Bld Maurice GUEYE – SONADIS Rufisque – Hôpital

Youssou Mbargane DIOP – Route de Sangalkam – Keur Daouda SARR – Cité

SAGEF – Cité Baba GUISSE – Terminus Kounoune (Cité Cardinal Thiandoum).

TARIFICATION

SECTION 1: CITE ENSEIGNANTS- TALLY BOUMACK….….………….150 Frs

SECTION 2: CITE ENSEIGNANTS- POSTE THIAROYE….…..…………..250 Frs

SECTION 3: CITE ENSEIGNANTS- FASS MBAO………………..………..300 Frs

SECTION 4: CITE ENSEIGNANTS- CROISEMENT KEUR MASSAR..….350 Frs

SECTION 5: CITE ENSEIGNANTS- ZAC MBAO…………………..…… .400 Frs

SECTION 6: CITE ENSEIGNANTS- DIOUTIBA ….……………………….450 Frs

SECTION 7: CITE ENSEIGNANTS- POSTE COURANT ….………….….500 Frs

SECTION 8: CITE ENSEIGNANTS- KEUR NDIAYE LO ……………..….550 Frs

SECTION 9: CITE ENSEIGNANTS- KOUNOUNE………….……….…….600 Frs

SECTION 1: KOUNOUNE- KEUR NDIAYE LO ………………………………..…….150 Fr

SECTION 2KOUNOUNE- POSTE COURANT ….………………………………..…..250 Frs

SECTION 3: KOUNOUNE- DIOUTIBA …………………………………..…….…….300 Frs

SECTION 4: KOUNOUNE- ZAC MBAO…………………………………………..…350 Frs

SECTION 5: KOUNOUNE- CROISEMENT KEUR MASSAR ………………….…. .400 Frs

SECTION 6: KOUNOUNE- FASS MBAO ………………..…………………………..450 Frs

SECTION 7: KOUNOUNE- POSTE THIAROYE ………………….…………….……500 Frs

SECTION 8: KOUNOUNE- TALLY BOUMACK ……………………………………550 Frs

SECTION 9: KOUNOUNE- CITE ENSEIGNANTS ……………..………………..….600 Frs



LIGNE 73

ITINERAIRE



Poste Thiaroye – Yeumbeul – Boune- MTOA – Keur Massar – Cité SAFCO –

Niakourab – Darou Thioub -Croisement Niagues – Lac Rose.

TARIFICATION

SECTION 1: LAC ROSE- CROISEMENT NIAGUES………………….150 Frs

SECTION 2: LAC ROSE – NIACOURAB CITE SAFCO…………..….250 Frs

SECTION 3: LAC ROSE – STATION KEUR MASSAR…………….….300 Frs

SECTION 4: LAC ROSE – MBEDOU FASS……………………..…….350 Frs

SECTION 5: LAC ROSE – TOURNAL BOUNE…………………….….400Frs

SECTION 6: LAC ROSE – CROISEMENT TALLY DIALLO……..….450 Frs

SECTION 7: LAC ROSE – POSTE THIAROYE……………….……….500Frs

SECTION 1: POSTE THIAROYE- CROISEMENT TALLY DIALLO…150 Frs

SECTION 2: POSTE THIAROYE – TOURNAL BOUNE………………250 Frs

SECTION 3: POSTE THIAROYE – MBEDOU FASS………….……….300Frs

SECTION 4: POSTE THIAROYE – STATION KEUR MASSAR…..….350 Frs

SECTION 5: POSTE THIAROYE – NIACOURAB CITE SAFCO…..….400Frs

SECTION 6: POSTE THIAROYE – CROISEMENT NIAGUES……….450 Frs

SECTION 7: POSTE THIAROYE – LAC ROSE……………………….500 Frs



LIGNE 74

ITINERAIRE



Terminus Bargny (Gare ferroviaire) – Colobane Rufisque – Poste Courant –

Route Nationale N°1 – Bld Maurice GUEYE – Rond-Point Djouti Ba Rufisque –

Route des HLM Rufisque – Echangeur Rufisque-Ouest – Route de Jaxaay – RondPoint Station SHELL KeurMassar – Terminus KeurMassar – Tivaouane Peul –

Cité Tawfeex.

TARIFICATION

SECTION 1: BARGNY – POSTE COURANT………………………..….150Frs

SECTION 2: BARGNY – DIOUTIBA…………………………………….250Frs

SECTION 3: BARGNY – SOCABEG…………………………………….300Frs

SECTION 4: BARGNY – JAXAAY…………………………..………….350Frs

SECTION 5: BARGNY – STATION KEUR MASSAR………………….400Frs

SECTION 6: BARGNY – DAROU SALAM……………………..……….450Frs

SECTION 7: BARGNY – CITE TAWFEEX……………………………. 500 Frs

SECTION 1: TAWFEEX – DAROU SALAM………………………..….150Frs

SECTION 2: TAWFEEX – STATION KEUR MASSAR……………….250Frs

SECTION 3: TAWFEEX – JAXAAY……………………………….……300Frs

SECTION 4: TAWFEEX – SOCABEG………………………………….350Frs

SECTION 5: TAWFEEX – DIOUTIBA…………………..……….…….400Frs

SECTION 6: TAWFEEX – POSTE COURANT………………….……. 450Frs

SECTION 7: TAWFEEX – BARGNY…………………………………. 500Frs



LIGNE 75

ITINERAIRE



Terminus Malika (Cité SONATEL) – Yeumbeul – Tally Diallo – Police Thiaroye

– Poste Thiaroye – Route nationale N°1 – Bountou Pikine – Croisement Cambérène

– Maristes – Echangeur HANN – Route du front de terre – Castors – Av Cheikh

Ahmadou Bamba (rue 13 des HLM) – Rond-Point Caisse de sécurité sociale –

Terminus Gare routière Colobane.

.

TARIFICATION

SECTION 1: COLOBANE – CITE DES EAUX ……….…………….….150Frs

SECTION 2: COLOBANE – CROISEMENT CAMBERENE………..….250Frs

SECTION 3: COLOBANE – BOUNTOU PIKINE …………………..….300Frs

SECTION 4: COLOBANE – THIAROYE KAO …………………………350Frs

SECTION 5: COLOBANE – MALIKA……………………………..……400Frs

SECTION 1: MALIKA – THIAROYE KAO …………………………..…150Frs

SECTION 2: MALIKA – BOUNTOU PIKINE ………………………..…250Frs

SECTION 3: MALIKA – CROISEMENT CAMBERENE……….…..… 300Frs

SECTION 4: MALIKA – CITE DES EAUX ……………………….…… 350Frs

SECTION 5: MALIKA – COLOBANE……………………………..……400Frs



LIGNE 76

ITINERAIRE



SIPRES – Rond-point Liberté 6 – Marché Grand Yoff – Patte d’oie – Croisement

Cambérène – Bountou Pikine – Poste Thiaroye – Fass MBAO – Mbédou Fass –

MTOA – Station Keur Massar – Cité Assurance.

TARIFICATION

SECTION 1: CITE ASSURANCE- STATION KEUR MASSAR……150 Frs

SECTION 2: CITE ASSURANCE- MBEDOU FASS……….……….250 Frs

SECTION 3: CITE ASSURANCE- SICAP MBAO……………….…300 Frs

SECTION 4: CITE ASSURANCE- CROISEMENT CAMBERENE .350 Frs

SECTION 5: CITE ASSURANCE- PATTE D’OIE……………….…400 Frs

SECTION 6: CITE ASSURANCE- SIPRES………………………….450 Frs

SECTION 1: SIPRES- PATTE D’OIE …………………………….……150 Frs

SECTION 2: SIPRES- – CROISEMENT CAMBERENE ………..……250 Frs

SECTION 3: SIPRES- SICAP MBAO …………………………….……300 Frs

SECTION 4: SIPRES- – MBEDOU FASS ……………………….….…350 Frs

SECTION 5: SIPRES- STATION KEUR MASSAR ……………..….…400 Frs

SECTION 6: SIPRES- : CITE ASSURANCE ……………..………..…450 Frs



LIGNE 77

ITINERAIRE



Terminus Rufisque Cité TACCO – Pont Dangou – SONADIS Rufisque – Bld

Maurice GUEYE – Rond-Point Djouti Ba Rufisque – Route nationale N° 1 –

KeurMbaye FALL – Croisement Keur Massar – Poste Thiaroye – Bountou Pikine

– Croisement Cambérène – Echangeur HANN – Route du front de terre – Terminus

Liberté 5.

TARIFICATION

SECTION 1: TACCO – DIOUTIBA ……………………….……….… 150 Frs

SECTION 2: TACCO – CROISEMENT KEUR MASSAR ……………250Frs

SECTION 3: TACCO – POSTE THIAROYE …………………….…300Frs

SECTION 4: TACCO – BOUNTOU PIKINE……………………….… 350Frs

SECTION 5: TACCO – CITE DES EAUX ………………………….…400Frs

SECTION 6: TACCO – LIBERTE V…………………………………… 450Frs

SECTION 1: LIBERTE V – CITE DES EAUX…………………………150Frs

SECTION 2: LIBERTE V – BOUNTOU PIKINE…………………….…250Frs

SECTION 3: LIBERTE V – POSTE THIAROYE…………………….… 300Frs

SECTION 4: LIBERTE V – CROISEMENT KEUR MASSAR…………350Frs

SECTION 5: LIBERTE V – DIOUTIBA ……………………………….400Frs

SECTION 6: LIBERTE V – TACCO ………………………………….…450Frs



LIGNE 78



Diamaguène– Croisement Tally Diallo – Tally Diallo – Poste Thiaroye –Lycée

Canada – Golf – Corniche Fadia – Case – ba – Police Parcelles – Pont de

l’Emergence – Rond-point Liberté 6 – Liberté 5

TARIFICATION

SECTION 1: DIAMAGUENE – POLICE THIAROYE……………………………150 Frs

SECTION 2: DIAMAGUENE – PHARMARCIE NOUVELLE……………………250 Frs

SECTION 3: DIAMAGUENE – PHARMACIE GOLF…………………300 Frs

SECTION 4: DIAMAGUENE – PONT SENEGAL 92…………………350 Frs

SECTION 5: DIAMAGUENE – LIBERTE VI…………………………400 Frs

SECTION 1: LIBERTE VI – PONT SENEGAL 92…………………150 Frs

SECTION 2: LIBERTE VI – PHARMACIE GOLF…………………250 Frs

SECTION 3: LIBERTE VI – PHARMARCIE NOUVELLE…………300 Frs

SECTION 4: LIBERTE VI – POLICE THIAROYE…………………350 Frs

SECTION 5: LIBERTE VI – DIAMAGUENE ………………………400 Frs



LIGNE 79



ITINERAIRE

Sangalkam – Ndiakhirate – Croisement Niagues – Darou Thioub – Niacourab –

Croisement Tivaouane Peulh – Station KeurMassar – Malika – VDN 3 – Gadaye

– SerigneAssane – Marché Boubess – Préfecture Guédiawaye – Cité Nations

Unies (derrière Hôpital Dalal Diam) – Cambérène.

TARIFICATION

SECTION 1: SANGALKAM – CROISEMENT NIAGUES……………150 Frs

SECTION 2: SANGALKAM – CROISEMENT TIV PEULH…………250 Frs

SECTION 3: SANGALKAM – STATION KEUR MASSAR…………300 Frs

SECTION 4: SANGALKAM – MALIKA TERMINUS………………350 Frs

SECTION 5: SANGALKAM – GADAYE………………………..…400 Frs

SECTION 6: SANGALKAM – PREFECTURE GWYE………….…450 Frs

SECTION 7: SANGALKAM – CAMBERENE…………………….…500 Frs

SECTION 1: CAMBERENE- PREFECTURE GWYE …………….…150 Frs

SECTION 2: CAMBERENE- GADAYE ………………………..…..250 Frs

SECTION 3: CAMBERENE- MALIKA TERMINUS ………………300 Frs

SECTION 4: CAMBERENE- STATION KEUR MASSAR …………350 Frs

SECTION 5: CAMBERENE- CROISEMENT TIV PEULH …………400 Frs

SECTION 6: CAMBERENE- CROISEMENT NIAGUES ……………450 Frs

SECTION 7: CAMBERENE- SANGALKAM ………………………500 Frs



LIGNE 80



ITINERAIRE

Diamalaye – Unité 15 – Eglise Parcelles – Croisement 22 – Case-ba –

Cambérène – Pharmacie Golf – PAI – Pikine Texaco – Tally Diallo – Yeumbeul

– Malika – Station KeurMassar – Terminus KeurMassar – Croisement Tivaouane

Peulh – Niacourab – Darou Thioub

TARIFICATION

SECTION 1: DIAMALAYE – CASE BA………………………….……. 150Frs

SECTION 2: DIAMALAYE – PHARMACIE GOLF………………..…. 250Frs

SECTION 3: DIAMALAYE – POLICE THIAROYE……………….…. 300Frs

SECTION 4: DIAMALAYE – STATION YEUMBEUL………….…… 350Frs

SECTION 5: DIAMALAYE – STATION KEUR MASSAR…………… 400Frs

SECTION 6: DIAMALAYE – CROISEMENT TIVAOUANE PEULH.. 450Frs

SECTION 7: DIAMALAYE – POSTE DE SANTE NIACOURAB…….. 500Frs

SECTION 8:DIAMALAYE – DAROU THIOUB………….…………… 550Frs

SECTION 1: DAROU THIOUB – POSTE DE SANTE NIACOURAB… 150Frs

SECTION 2: DAROU THIOUB – CROISEMENT TIVAOUANE PEULH……… 250Frs

SECTION 3: DAROU THIOUB – STATION KEUR MASSAR…………300Frs

SECTION 4: DAROU THIOUB – STATION YEUMBEUL……….…… 350 Frs

SECTION 5: DAROU THIOUB – POLICE THIAROYE……………..… 400Frs

SECTION 6: DAROU THIOUB – PHARMACIE GOLF……………..… 450Frs

SECTION 7: DAROU THIOUB – CASE BA………………………….…500Frs

SECTION 8: DAROU THIOUB – DIAMALAYE…………………….…550Frs



LIGNE 81



ITINERAIRE

Tawfeex– Cité SOCABEG – TivaouanePeulh – CroisementTivaouanePeulh –

Terminus P11 – KeurMassar – MTOA – Malika – Station Yeumbeul –

TournalBoune – MbédouFass – FassMbao – Diamaguène – Poste Thiaroye –

SIPS – Gare des BauxMaraichers.

TARIFICATION

SECTION 1: GARE DES BAUX MARAICHERS – POSTE THIAROYE………….150 Frs

SECTION 2: GARE DES BAUX MARAICHERS – FASS MBAO…………………250 Frs

SECTION 3: GARE DES BAUX MARAICHERS – TOURNAL YEUMBEUL……300 Frs

SECTION 4: GARE DES BAUX MARAICHERS – MALIKA………………….…350 Frs

SECTION 5: GARE DES BAUX MARAICHERS – STATION KEUR MASSAR…400 Frs

SECTION 6: GARE DES BAUX MARAICHERS – CROISEMENT TIV. PEULH..450 Frs

SECTION 7: GARE DES BAUX MARAICHERS – TIVAOUANE PEULH………500 Frs

SECTION 8: GARE DES BAUX MARAICHERS – TAWFEEX……………………550 Frs

SECTION 1: TAXFEEX – TIVAOUANE PEULH……………………………..……150 Frs

SECTION 2: TAXFEEX – CROISEMENT TIV. PEULH……………………………250 Frs

SECTION 3: TAXFEEX – STATION KEUR MASSAR……………………….……300 Frs

SECTION 4: TAXFEEX – MALIKA…………………………………………………350 Frs

SECTION 5: TAXFEEX – TOURNAL YEUMBEUL………………………….……400 Frs

SECTION 6: TAXFEEX – FASS MBAO……………………………………….……450 Frs

SECTION 7: TAXFEEX – POSTE THIAROYE………………………………..……500 Frs

SECTION 8: TAXFEEX – GARE DES BAUX MARAICHERS……………….……550Frs



LIGNE 82

ITINERAIRE

COMICO – Mbédou Fass – Fass Mbao – Poste Thiaroye – Autoroute à péage –

Colobane – Lycée Kennedy – Place de l’Obélisque – Rue 37 – Rue 22 – Marché

Tilène – Avenue Blaise Diagne – Service d’hygiène – Lat – Dior.

TARIFICATION

SECTION 1: COMICO – ARRET 58……………………………………150 Frs

SECTION 2: COMICO – SICAP MBAO ………………………….…..250 Frs

SECTION 3: COMICO – POSTE THIAROYE……………………….…300 Frs

SECTION 4: COMICO – CENTENAIRE……………………………….350 Frs

SECTION 5: COMICO – POSTE MEDINE…………………………..…400 Frs

SECTION 6: COMICO – LAT – DIOR……………………………….…450 Frs

SECTION 1: LAT – DIOR- POSTE MEDINE ……………………….…150 Frs

SECTION 2: LAT – DIOR- CENTENAIRE ………………………..…..250 Frs

SECTION 3: LAT – DIOR- POSTE THIAROYE ………………………300 Frs

SECTION 4: LAT – DIOR- SICAP MBAO ……………………………350 Frs

SECTION 5: LAT – DIOR- ARRET 58…………………………………400 Frs

SECTION 6: LAT – DIOR- COMICO ………………………………….450 Frs



LIGNE 83



ITINERAIRE

Rufisque Arafat – HLM Rufisque – SEDIMA – Station Keur Massar – Malika

Plage – VDN 3 – Rond-point Malibu – Cité Nations Unies – Case-ba ––Pont de

l’Emergence – Grand-Yoff – Route de Front de Terre – CTO – Zone de Captage

TARIFICATION

SECTION 1: ZONE DE CAPTAGE – CASE BA ………………………150 Frs

SECTION 2: ZONE DE CAPTAGE – ROND-POINT MALIBU ……..250 Frs

SECTION 3: ZONE DE CAPTAGE – MALIKA PLAGE ………..….300 Frs

SECTION 4: ZONE DE CAPTAGE – STATION KEUR MASSAR…………350 Frs

SECTION 5: ZONE DE CAPTAGE – SIPRES…………..……….…..400 Frs

SECTION 6: ZONE DE CAPTAGE – DIOUTIBA ……………………..450 Frs

SECTION 6: ZONE DE CAPTAGE – JAXAAY……………………..500 Frs

SECTION 1: ARAFAT – DIOUTIBA…………….….……………..150 Frs

SECTION 2: ARAFAT – SIPRES……………………………….…..250 Frs

SECTION 3: ARAFAT – STATION KEUR MASSAR……………… 300 Frs

SECTION 4: ARAFAT – MALIKA PLAGE………………..…..…..350 Frs

SECTION 5: ARAFAT – ROND-POINT MALIBU…………….….400 Frs

SECTION 6: ARAFAT – CASE BA……………….…..………..….450 Frs

SECTION 6: ARAFAT – ZONE DE CAPTAGE………..………..….500 Frs



LIGNE 84



TARIFICATION

SECTION 1: UCAD – DIRECTION SONATEL……………….………………150 Frs

SECTION 2: UCAD – CICES ………………..……………………………..….250 Frs

SECTION 3: UCAD – NABIL CHOUCAIR…………….…………….……..300 Frs

SECTION 4: UCAD – BOUNTOU PIKINE………………………………………..350 Frs

SECTION 5: UCAD – POSTE THIAROYE………………………………………400 Frs

SECTION 6: UCAD – FASS MBAO………………..…………………….…450 Frs

SECTION 7: UCAD – KEUR MBAYE FALL………………………………500 Frs

SECTION 8: UCAD – CITE ASSURANCE………………………….………550 Frs

SECTION 9: UCAD – JAXAAY……………………….……………..………600 Frs

SECTION 1: JAXAAY- CITE ASSURANCE………………………..…..…… 150Frs

SECTION 2: JAXAAY- KEUR MBAYE FALL ……………………..…………250Frs

SECTION 3: JAXAAY- FASS MBAO …………………..………………….…300Frs

SECTION 4: JAXAAY- POSTE THIAROYE …………..…………………….350Frs

SECTION 5: JAXAAY- BOUNTOU PIKINE ……….……………………..…400Frs

SECTION 6: JAXAAY- NABIL CHOUCAIR ………………….…….….……450Frs

SECTION 7: JAXAAY- CICES ……………………………………….…….…500Frs

SECTION 8: JAXAAY- DIRECTION SONATEL ……………..………….…. 550Frs

SECTION 9: JAXAAY- UCAD …………..…………………………..………. 600Frs

