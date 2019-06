Hausse des tarifs douaniers: Les commerçants en grève à partir de demain

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 09:39

Les commerçants décrètent une grève de 24 heures pour protester contre la hausse des tarifs douaniers.



Ils ont annoncé au cours une conférence de presse, leur décision d’aller en grève pour une durée de 24 heures ce mardi.



Selon leur porte-parole du jour, Djily Fall, cette décision de la Douane est unilatérale. Ainsi, pour protester contre cette mesure qu’ils jugent «pire qu’une dévaluation», M. Fall et ses amis ont décidé de décréter une grève qu’ils dénomment «Sénégal, pays mort», note L’As.



Ils entendent fermer les commerces et magasins dans tout le territoire national pour pousser les autorités à revenir sur leur décision. Car pour les commerçants, celle-ci ne fait que les affaiblir et encourager la concurrence déloyale.

