Hausse des tarifs sur l’autoroute à péage: l’Agéroute parle d'un « manque de compréhension » La hausse de 500 FCfa des tarifs sur l’autoroute à péage Ila Touba, à hauteur de Thiès, a fait grincer des dents du côté des usagers qui ont menacé de boycotter l’autoroute et de mener des actions d’envergure. Toutefois, du côté de l’Agéroute, on dédramatise et parle de « manque de compréhension ».

Samedi 11 Mai 2019

Selon le responsable de l’exploitation de l’Agéroute qui s’est exprimé sur la RFM, « l’application de ces nouveaux tarifs fait suite à une phase-test », pendant une période où l’Agéroute terminait certains travaux sur l’autoroute.



Et M. Thiam de rappeler que « les prix appliqués ont été retenus suite à un arrêté interministériel fixant les tarifs sur l’autoroute ». Selon lui, « il y a un manque de compréhension et un manque d’explication ».

