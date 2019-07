Hausse du carburant: l’ASCOSEN supporte l’Etat et refuse une augmentation des tarifs du transport

Suite à la hausse des prix à la pompe de certains produits pétroliers blancs (super et gasoil), respectivement majorés de 80 F Cfa et de 60 F Cfa par litre, le président de l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen), Momar Ndao s’oppose à toute répercussion sur le tarif du transport.



« Il ne devrait pas y avoir d’augmentation sur le transport. Toutes les baisses sur le prix du carburant, qui ont eu lieu depuis 2014, n’ont pas été répercutées sur les tarifs. Donc aucune raison de faire ressentir aux consommateurs cette hausse », a plaidé M. Ndao qui, supporte l’Etat sur cette décision, rapporte thieydakar.



« Aujourd’hui, l’Etat est dans une situation difficile. Ainsi donc, à l’impossible nul n’est tenu. On va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Quand-même, il faut être objectif dans la vie. Quand il y a des nécessités supérieures à la volonté de contenir les prix, on devrait comprendre qu’il puisse y avoir une hausse. »

