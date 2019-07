Hausse du carburant: l’Etat a supporté une partie des charges

Le Gouvernement assure qu’il n’a pas appliqué la vérité des prix malgré la hausse à la pompe qui fait que le litre du super passe 775 Fcfa et celui du gasoil, à 655 Fcfa.



D’après les autorités, la hausse allait être plus importante si elles n’avaient pas supporté une bonne partie des charges.



Elles estiment que la vérité des prix voudrait que le litre du super revienne à 825 Fcfa et le gasoil à 705 Fcfa.



En outre, soutiennent-elles, les prix n’ont pas atteint ceux de 2012, quand le litre du super était de 800 Fcfa et celui du gasoil à 700 Fcfa.

