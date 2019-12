Hausse du prix de l’électricité: 3e vendredi de contestation de Nio Lank aujourd’hui Le collectif Nio Lank organise son troisième vendredi de contestation ce vendredi contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et ses camarades, arrêtés et emprisonnés depuis leur marche non autorisée du 29 novembre dernier. Pour ce vendredi, le collectif organise sa manifestation à Guédiawaye, en banlieue. Deux autres manifestations sont également annoncées à Louga et à Thiès cet après-midi, pour les mêmes motifs.

