Hausse du prix de l’électricité : Frapp/France dégage exige la publication de la liste des 611 000 familles pas concernées par la mesure Frapp/France dégage et l’association Gilets Rouges exigent de l’Etat la publication de la liste des 611 000 familles qui ne sont pas concernées par la hausse annoncée du prix de l’électricité. Ils l’ont déclaré, hier, lors d’une manifestation, indiquant qu’ils donnent un ultimatum de 48 heures aux autorités pour cela. Sans quoi, Guy Marius Sagna et ses camarades ont annoncé une marche sur le palais, demain vendredi. Le coordonnateur de la plateforme Aar Li Nu Bokk a, par ailleurs, révélé que l’Etat se prépare à vendre la Senelec, comme il a vendu la Sonatel, la Sonacos et toutes les sociétés viables du Sénégal.

