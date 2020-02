Hausse du prix de l’électricité : L’audit du « Plan Yessal » exigé

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 13:17 | | 0 commentaire(s)|

La hausse du prix de l’électricité ne saurait être justifiée au motif d’une volonté d’électrification rurale avancée par le gouvernement. Du moins telle est la position défendue par Me Massokhna Kane, président de SOS consommateur par ailleurs porte-parole du jour du collectif de refus « Noo Lank ».



« L’électricité devait être vendue entre 60 et 80 F CFA, le kilowatt/heure, en 2020. On en est au double. Ce qui veut dire que le Plan « Yessal » a échoué, il faut donc l’auditer. Parce qu’on ne peut pas investir des centaines de milliards dans un programme sans avoir les résultats escomptés. La raison voudrait même qu’on fasse un suivi-évaluation pour connaître le niveau d’exécution du projet », a-t-il déclaré.



Selon le président de SOS consommateur, cette hausse se justifie au fait que « c’est l’Etat qui a besoin d’argent ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos