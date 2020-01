Hausse du prix de l’électricité: Macky Sall en phase avec Makhtar Cissé

Le président de la République s’est exprimé sur la hausse des prix de l’électricité, lors de son message à la Nation. Il a conforté Makhtar Cissé, expliqué pourquoi l’Etat a augmenté les coûts de l’énergie et levé la subvention qu’il appliquait sur le prix du courant.



Makhtar Cissé, victime de « délation et de conspiration », avait clarifié le débat sur la hausse du prix de l’électricité, sur la Rts. Macky Sall a repris l’argumentaire de l’ex Directeur général de la Senelec, en indiquant que cette mesure n’entraînera aucune hausse du prix de l’électricité pour tous les abonnés relevant de la tranche sociale.



« Nous devrons investir 600 milliards de Francs Cfa, afin que nos compatriotes qui vivent encore à l’ère de la bougie et de la lampe à pétrole, accèdent, enfin, à l’électricité. C’est cela aussi le Sénégal pour tous. Et c’est dans ce contexte que la subvention au secteur a été réduite ; d’où un ajustement des tarifs pour certaines catégories d’abonnés. Cette mesure n’entrainera aucune hausse du prix de l’électricité pour tous les abonnés relevant de la tranche sociale », a indiqué le chef de l’Etat.



« Grâce aux efforts soutenus d’investissement et de réforme, nous avons redressé le secteur et nettement amélioré ses performances, avec une puissance installée de 1229 MW. Après l’hydroélectricité et le solaire, notre pays entre dans l’ère de l’éolienne, avec la mise en service de 55 MW sur les 158 MW prévus à la centrale de Taïba Ndiaye », a-t-il soutenu.



En outre, indique la Chef de l’Etat, le Gouvernement est en train de mettre en place une stratégie de conversion du gaz en électricité ; ce qui ‘’nous’’ permettra, dès le démarrage de ‘’notre’’ propre production de gaz, en 2022-2023, d’être à l’abri des fluctuations des prix de l’électricité dues à la conjoncture internationale.





Rewmi