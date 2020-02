Hausse du prix de l’électricité : « Nio-Lank authentique » suspend provisoirement ses manifestations publiques

Le Médiateur de la République, Maître Alioune Badara CISSE, informe dans un communiqué parvenu à leral, avoir accordé une audience le jeudi 30 janvier 2020 au Collectif dénommé « Nio-Lank authentique », dans le cadre du processus d’imprégnation relatif à la question de la hausse du prix de l’électricité. Le Collectif « Nio-Lank Authentique a ainsi décidé de suspendre provisoirement ses manifestations publiques sur toute l’étendue du territoire national.



Il a réaffirmé sa volonté de rencontrer le Président de la République, « sans aucun préalable, afin de trouver à titre principal des voies » et « moyens conformes à l’esprit de dialogue dont le Sénégal fait sien en vue du règlement de la question de la hausse du prix de l’électricité », informe le communiqué.



Le Médiateur de la République a encouragé le Collectif « Nio-Lank Authentique » ainsi que « tous les acteurs à privilégier la paix et la stabilité sociale par l’ouverture et le dialogue avec les Autorités compétentes ».





